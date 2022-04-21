Бюджет теряет до 300 миллионов от уплаты упрощенных налогов для бизнеса — Finance.ua

Бюджет теряет до 300 миллионов от уплаты упрощенных налогов для бизнеса

Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Бюджет теряет до 300 миллионов от уплаты упрощенных налогов для бизнеса

Доступная для любого бизнеса упрощенная система налогообложения в 2% из оборота лишает бюджет до 300 млн грн поступлений, но такие расчеты приблизительны с учетом довоенных показателей.

Об этом глава налогового комитета Даниил Гетманцев рассказал в интервью ЭП.

По словам нардепа, новой системой налогообложения воспользовались уже около 200 тысяч компаний и ФЛП.

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«Мы подсчитали, что потери бюджета должны составлять до 300 миллионов гривен. Но это расчетно: если взять все те компании, которые перешли на эту модель, взять их доход за апрель 2021 года и применить к нему ставку 2%. Но мы не знаем, какой доход будет в апреле этого года, ведь идет война. Нужно сравнивать сравнимые вещи», — объяснил он.

Новшество военного времени помогло бизнесу, констатирует Гетманцев: «Бесспорно помогло. Мы видим, что предприятия работают».

В то же время, считает он, приходит время отменять ряд других льгот военного времени. К примеру, льготы для импорта продуктов и освобождения от уплаты акциза и уменьшение налога на добавленную стоимость на горючее.

Таможенные упрощения касаются также ввоза автомобилей, при этом количество растаможенных авто превышает уже 10 тысяч.

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