Бюджет теряет до 300 миллионов от уплаты упрощенных налогов для бизнеса — Finance.ua

«Мы подсчитали, что потери бюджета должны составлять до 300 миллионов гривен. Но это расчетно: если взять все те компании, которые перешли на эту модель, взять их доход за апрель 2021 года и применить к нему ставку 2%. Но мы не знаем, какой доход будет в апреле этого года, ведь идет война. Нужно сравнивать сравнимые вещи», — объяснил он.
Новшество военного времени помогло бизнесу, констатирует Гетманцев: «Бесспорно помогло. Мы видим, что предприятия работают».
В то же время, считает он, приходит время отменять ряд других льгот военного времени. К примеру, льготы для импорта продуктов и освобождения от уплаты акциза и уменьшение налога на добавленную стоимость на горючее.
Таможенные упрощения касаются также ввоза автомобилей, при этом количество растаможенных авто превышает уже 10 тысяч.
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