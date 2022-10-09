Бюджет-2023: основными приоритетами в сфере соцполитики являются пенсионеры и ВПЛ — Finance.ua

Бюджет-2023: основными приоритетами в сфере соцполитики являются пенсионеры и ВПЛ Сегодня 20:10 — Казна и Политика

Бюджет-2023: основными приоритетами в сфере соцполитики являются пенсионеры и ВПЛ

В Государственном бюджете на 2023 год среди основных приоритетов в сфере соцполитики — обеспечение устойчивого финансирования пенсионеров, достаточная поддержка внутренне перемещенных лиц и эффективная защита людей, которые могут оказаться на грани бедности.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак во время брифинга.

«Первый приоритет — это обеспечить постоянное финансирование для всех тех граждан, для которых государственная поддержка является единственным источником финансирования, это в частности пенсионеры. На сегодняшний день мы понимаем, что Пенсионный фонд обеспечен финансированием из государственного бюджета на следующий год. Поэтому мы не видим оснований для каких-то забот или волнений со стороны пожилых людей в этой части. Более того, уже с октября 2022 года мы усиливаем защиту людей, которым исполнилось 70-74 года», — рассказала Марчак.

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Замминистра напомнила, что с декабря усилится защита людей старше 65 лет.

Марчак отметила, что вторым приоритетом является достаточная поддержка внутренне перемещенных лиц.

«Как и на текущий год, в бюджете на следующий год заложено почти 60 млрд грн на социальную поддержку ВПЛ, для того чтобы максимально покрыть все нужды людях, которые в этом нуждаются. Третий важный приоритет — это обеспечение людей, получивших инвалидность, вспомогательными средствами реабилитации. Расходы на закупку протезов из государственного бюджета увеличены более чем в два раза на следующий год», — сказала Марчак.

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По ее словам, четвертый приоритет — это эффективная защита тех людей, которые оказались на грани бедности или могут оказаться за чертой бедности по международным стандартам.

«С этой целью мы планируем достаточный объем финансирования по программе помощи малообеспеченным гражданам, а также жилищно-коммунальные субсидии, как в текущем году, около 38 млрд грн запланировано на следующий год», — рассказала Марчак.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов по проекту Бюджета-2023 не предусматривает повышения минимальной заработной платы. При этом в следующем году расходы на пенсионное и соцобеспечение не уменьшаются, а некоторые из них «будут даже увеличены». Медицина остается приоритетом финансирования на следующий год. Планируется корректировка программы медгарантий, но основные медицинские услуги будут обеспечены финансово, указывали в Минфине.

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УНН По материалам:

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