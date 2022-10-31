Бюджет-2023 хотят принять до 10 ноября — Finance.ua
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Бюджет-2023 хотят принять до 10 ноября

Казна и Политика
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В партии «Слуга народа» ожидают, что Государственный бюджет на 2023 год примут во втором чтении до 10 ноября.
«Бюджет примут во втором чтении до 10 ноября», — говорится в сообщении политсилы в Telegram.
О деталях рассказала народный депутат от «Слуги народа» Роксолана Пидласа: «Планировалось, что бюджет будет принят в конце октября, но сейчас эти даты изменились на начало ноября», — отметила нардеп в эфире телемарафона.
Нардеп указала, что это происходит «из-за того, что продолжаются переговоры с МВФ», чтобы понять, будет ли новая программа сотрудничества с Фондом, и соответственно планировать бюджет.
Сообщается, что дефицит главной сметы на 2023 год будет беспрецедентно высок — 38 млрд долл.
«Мы (народные депутаты — ред.) были достаточно сдержанны, в этом году было гораздо меньше поправок, (...) и расходы депутаты при рассмотрении бюджета не увеличивали», — рассказала Пидласа.
Ранее в «Слуге народа» указывали, что Верховная Рада ожидает рекомендаций от миссии Международного валютного фонда по Украине, после учета которых будет готова принимать Государственный бюджет.
По материалам:
УНН
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