Бюджет-2023 хотят принять до 10 ноября — Finance.ua

Бюджет-2023 хотят принять до 10 ноября Сегодня 09:11 — Казна и Политика

В партии «Слуга народа» ожидают, что Государственный бюджет на 2023 год примут во втором чтении до 10 ноября.

«Бюджет примут во втором чтении до 10 ноября», — говорится в сообщении политсилы в Telegram.

О деталях рассказала народный депутат от «Слуги народа» Роксолана Пидласа: «Планировалось, что бюджет будет принят в конце октября, но сейчас эти даты изменились на начало ноября», — отметила нардеп в эфире телемарафона.

Нардеп указала, что это происходит «из-за того, что продолжаются переговоры с МВФ», чтобы понять, будет ли новая программа сотрудничества с Фондом, и соответственно планировать бюджет.

Сообщается, что дефицит главной сметы на 2023 год будет беспрецедентно высок — 38 млрд долл.

«Мы (народные депутаты — ред.) были достаточно сдержанны, в этом году было гораздо меньше поправок, (...) и расходы депутаты при рассмотрении бюджета не увеличивали», — рассказала Пидласа.

Ранее в «Слуге народа» указывали, что Верховная Рада ожидает рекомендаций от миссии Международного валютного фонда по Украине, после учета которых будет готова принимать Государственный бюджет.

УНН По материалам:

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