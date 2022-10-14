Бюджет-2023: голосование в ВР перенесли на начало ноября — Гетманцев Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Верховная Рада будет голосовать за Проект Бюджета на 2023 год не в октябре, а в начале ноября.

Об этом журналисту УНН сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По словам главы комитета, Рада перенесла голосование Проекта Госбюджета на следующий год с третьей недели октября на начало ноября.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, «формально все готово, чтобы и в октябре проголосовать. Всем кто мечтает поторговаться за голоса — забудьте, их хватает».

«Задержка связана исключительно с дополнительной работой с нашими партнерами, которым потом половину этого бюджета и финансировать», — написал нардеп в Telegram.

Справка Finance.ua:

7 октября парламент завершил процесс рассмотрения проекта Госбюджета-2023 в первом чтении: Верховная Рада Украины приняла постановление о выводах и предложениях к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2023 год;

как сообщили в Минфине, во время подготовки проекта Госбюджета-2023 к первому чтению народными депутатами, фракциями, группами и профильными комитетами Верховной Рады было подано около 1300 предложений на сумму 4 триллиона гривен. Более половины из них касались увеличения средств оборонного бюджета.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.