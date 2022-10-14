Бюджет-2023: голосование в ВР перенесли на начало ноября — Гетманцев
Верховная Рада будет голосовать за Проект Бюджета на 2023 год не в октябре, а в начале ноября.
Об этом журналисту УНН сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По словам главы комитета, Рада перенесла голосование Проекта Госбюджета на следующий год с третьей недели октября на начало ноября.
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, «формально все готово, чтобы и в октябре проголосовать. Всем кто мечтает поторговаться за голоса — забудьте, их хватает».
«Задержка связана исключительно с дополнительной работой с нашими партнерами, которым потом половину этого бюджета и финансировать», — написал нардеп в Telegram.
Справка Finance.ua:
- 7 октября парламент завершил процесс рассмотрения проекта Госбюджета-2023 в первом чтении: Верховная Рада Украины приняла постановление о выводах и предложениях к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2023 год;
- как сообщили в Минфине, во время подготовки проекта Госбюджета-2023 к первому чтению народными депутатами, фракциями, группами и профильными комитетами Верховной Рады было подано около 1300 предложений на сумму 4 триллиона гривен. Более половины из них касались увеличения средств оборонного бюджета.
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