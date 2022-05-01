Быстрого решения по ликвидации дефицита топлива нет, — Зеленский

Сегодня 09:17 — Энергетика

Президент Владимир Зеленский отмечает, что быстрого решения вопроса ликвидации дефицита топлива в Украине нет.

Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении.

«Правительство Украины сегодня рассматривало вопрос ликвидации дефицита на рынке топлива. Очереди и рост цен на заправках есть во многих областях нашего государства. Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, поставки и хранения топлива. Россия также заблокировала наши порты и потому мгновенных решений для пополнения дефицита нет. «Но чиновники обещают, что в течение недели, максимум — двух, будет обеспечена такая система поставки топлива в Украину, которая сможет не допускать дефицита», — сказал президент.

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Зеленский отметил, что после российского ракетного удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу обеспечение Украины топливом стало сложной задачей, но члены правительства вместе с поставщиками топлива, трейдерами и сетями должны выполнить эту задачу, как бы ни было сложно.

Президент выразил уверенность, что правительство с этой задачей справится.

Зеленский также отметил, что Украина должна брать в Европейском Союзе столько топлива, сколько нужно.

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