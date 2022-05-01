Быстрого решения по ликвидации дефицита топлива нет, — Зеленский — Finance.ua
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Быстрого решения по ликвидации дефицита топлива нет, — Зеленский

Сегодня 09:17Энергетика
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Президент Владимир Зеленский отмечает, что быстрого решения вопроса ликвидации дефицита топлива в Украине нет.
Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении.
«Правительство Украины сегодня рассматривало вопрос ликвидации дефицита на рынке топлива. Очереди и рост цен на заправках есть во многих областях нашего государства. Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, поставки и хранения топлива. Россия также заблокировала наши порты и потому мгновенных решений для пополнения дефицита нет. «Но чиновники обещают, что в течение недели, максимум — двух, будет обеспечена такая система поставки топлива в Украину, которая сможет не допускать дефицита», — сказал президент.
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Зеленский отметил, что после российского ракетного удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу обеспечение Украины топливом стало сложной задачей, но члены правительства вместе с поставщиками топлива, трейдерами и сетями должны выполнить эту задачу, как бы ни было сложно.
Президент выразил уверенность, что правительство с этой задачей справится.
Зеленский также отметил, что Украина должна брать в Европейском Союзе столько топлива, сколько нужно.

Справка Finance.ua:

  • Киевлян призывают не передвигаться в частных авто без необходимости для экономии горючего.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Українські Новини
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