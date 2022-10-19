BYD показал три модели для рынков Европы (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BYD показал три модели для рынков Европы (фото)

Технологии&Авто
31
BYD презентовал сразу три электрические новинки, которые могут появиться на европейском рынке.
BYD Han — электрический седан в максимальной комплектации с полноприводной силовой установкой на 517 лошадиных сил. До сотни разгоняется за 3,9 с. Батарея на 85,4 кВтч позволяет на одной зарядке преодолеть 610 км.
Фото: Укравтопром
Фото: Укравтопром
BYD Seal — еще один седан, для которого Европа может стать первым рынком. Силовая установка модели может быть выполнена в трех вариантах: две заднеприводные версии и полный привод.
Фото: Укравтопром
Фото: Укравтопром
В первых двух случаях отдача составит 204 или 313 лошадиных сил. В полноприводном исполнении — 517 л.с. Аккумуляторов два на выбор: емкостью в 61,4 и 82,5 кВт·ч, которые гарантируют 550, 650 или 700 км на одной зарядке в зависимости от версии.
BYD Atto 3 — электрический одномоторный кроссовер. Электродвигатель выдает 204 лошадиные силы и 310 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч за 7,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. На выбор две батареи: на 49,9 и 60,5 кВтч. Запас хода варьируется от 430 до 510 км соответственно.
Фото: Укравтопром
Фото: Укравтопром
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.