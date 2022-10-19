BYD показал три модели для рынков Европы (фото) — Finance.ua

BYD показал три модели для рынков Европы (фото) Сегодня 05:34 — Технологии&Авто

BYD презентовал сразу три электрические новинки, которые могут появиться на европейском рынке.

BYD Han — электрический седан в максимальной комплектации с полноприводной силовой установкой на 517 лошадиных сил. До сотни разгоняется за 3,9 с. Батарея на 85,4 кВтч позволяет на одной зарядке преодолеть 610 км.

Фото: Укравтопром

BYD Seal — еще один седан, для которого Европа может стать первым рынком. Силовая установка модели может быть выполнена в трех вариантах: две заднеприводные версии и полный привод.

Фото: Укравтопром

В первых двух случаях отдача составит 204 или 313 лошадиных сил. В полноприводном исполнении — 517 л.с. Аккумуляторов два на выбор: емкостью в 61,4 и 82,5 кВт·ч, которые гарантируют 550, 650 или 700 км на одной зарядке в зависимости от версии.

BYD Atto 3 — электрический одномоторный кроссовер. Электродвигатель выдает 204 лошадиные силы и 310 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч за 7,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. На выбор две батареи: на 49,9 и 60,5 кВтч. Запас хода варьируется от 430 до 510 км соответственно.

Фото: Укравтопром

Телеканал 24 По материалам:

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