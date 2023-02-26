BYD дебютирует на еще трех европейских рынках — Finance.ua

BYD дебютирует на еще трех европейских рынках Сегодня 02:46 — Технологии&Авто

BYD дебютирует на еще трех европейских рынках

Компания BYD вышла на рынки Ирландии, Финляндии и Исландии.

Китайский автопроизводитель фактически подписал два соглашения с таким количеством дистрибьюторов, которые позволят продавать свои модели в Ирландии, Финляндии и Исландии.

Если говорить подробнее, BYD выйдет на рынок Ирландии благодаря Motor Distributors Ltd, которая будет предлагать автомобили китайской марки в некоторых крупных городах острова, включая Дублин и Корк, а также будет продаваться в двух других северных странах благодаря расширению сотрудничества с RSA, благодаря которому она уже контролирует норвежский рынок.

В дополнение к этому BYD может похвастаться присутствием еще на 4 рынках Старого континента — в Германии, Голландии, Дании и Швеции, где он дебютировал прошлым летом.

В настоящее время компания присутствует на более чем 70 рынках и, продолжая заниматься электрифицированными автомобилями, в 2022 году продала 1,85 миллиона автомобилей — электрических и подключаемых гибридов, зарекомендовав себя как крупнейший в мире производитель моделей, оснащенных внешней зарядкой.

Если смотреть только на продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов, BYD уступает только Tesla (1,3 млн против 0,9 млн автомобилей в прошлом году).

Возвращаясь к европейской стратегии, BYD продает здесь три модели, все электрические. Это седан Han, большой внедорожник Tang и компактный внедорожник Act 3. В 2023 году модельный ряд может расшириться за счет появления еще двух седанов: среднего Seal и компактного Dolphin.

Ampercar По материалам:

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