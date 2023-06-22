Buzzi продает свой бизнес в Украине и Словакии за 100 млн евро — Finance.ua

Buzzi продает свой бизнес в Украине и Словакии за 100 млн евро 22.06.2023, 00:09 — Фондовый рынок

Итальянский производитель цемента Buzzi через дочернюю компанию Dyckerhoff GmbH достиг соглашения о продаже части своего бизнеса в Восточной Европе CRH, ведущему поставщику решений для строительных материалов, за 100 млн евро.

Об этом сообщается на официальном сайте.

Как уточняется в релизе, соглашения охватывают бизнес в Украине и активы по производству товарного бетона в Восточной Словакии. Завершение соглашения в Украине зависит от получения необходимых разрешений регулирующих органов и ожидается в 2024 году.

Buzzi Unicem SpA (Италия) объединяет предприятия по производству цемента, бетона, песка, щебня и т. д. Основным видом деятельности группы является выпуск цемента, производимого на собственных предприятиях в Германии, США, Люксембурге, Чехии, Польше, России и Украине.

Украинское подразделение Buzzi — ЧАО «Дикергофф Цемент Украина» — имеет в своем распоряжении филиалы, созданные на базе заводов «Волынь-цемент» (Здолбунов, Ровенской обл.) и «Югцемент» (пгт Ольшанское, Николаевской обл.). Группа работает в секторе товарного бетона в Киеве, Одессе и Николаеве.

В Восточной Словакии активы Buzzi состоят из шести заводов товарного бетона.

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