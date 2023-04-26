БУРШ - короткий путь от новичка до криптоинвестора — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ БУРШ - короткий путь от новичка до криптоинвестора Сегодня 11:50 — Криптовалюта

БУРШ - короткий путь от новичка до криптоинвестора

В условиях войны вопрос сохранения капитала стоит очень остро поэтому миллионы украинцев в поисках активов которые смогут защитить их сбережения от сокрушительной инфляции (21,3% согласно последнему отчету НБУ) и девальвации гривны. Многие ошибочно полагают, что можно просто купить валюту и таким образом сохранить свой капитал. Они не учитывают, что инфляция в других странах также существенно выросла: США — 5%, прошлогодний максимум 9,1%, ЕС — 6,9%, прошлогодний максимум 10,6%, Великобритания — 10,1%, прошлогодний максимум 11,1%...

Купив 1000 долларов США в начале прошлого года, в конце вы смогли бы за них приобрести товаров примерно эквивалентно $900.

Традиционные инвестиционные активы также не оправдывают ожиданий:

Золото с начала 2023 года выросло на почти 10%;

Индексы фондового рынка прибавили в среднем 6%;

Стоимость гос. казначейских облигаций США примерно +1%;

Купонные выплаты по облигациям только частично покрывают инфляционные потери.

Криптовалюты на этом поприще выглядят изрядно привлекательно:

Bitcoin +74% с начала года;

Ethereum +62%;

Ripple +44%;

DOGE +34%;

...

В том инвесторы с опаской относятся к относительно новой отрасли, в основном из-за отсутствия знаний и опыта. Такое положение дел побуждает к появлению различных ресурсов, помогающих сориентироваться в криптопространстве и проложить успешный маршрут в криптомире.

Один из самых лучших среди них — БУРШ. О нем ниже и пойдет речь.

БУРШ — бизнес в рваных штанах. Проект полностью украинской команды и сделан для украинцев. Запущен в июне 2022 года, быстро привлек внимание аудитории и продолжает набирать обороты.

Самая популярная услуга — бесплатный информационный телеграм канал , который ведется в формате личного блога, включает ежедневный обзор рынков, разговоры о бизнесе, криптовалюте, инвестициях, понятным и простым языком. Выделяется среди серой массы значительным количеством информативных публикаций — четко и по делу!

По состоянию на момент написания материала количество подписчиков телеграмм канала БУРШ превышает 26 тысяч пользователей. Этот канал является базой которая открывает пользователю широкий набор инструментов для успешного инвестирования в крипту.

В общем инфраструктура БУРШ полностью закрывает все потребности человека, который интересуется криптовалютой.

Этот сервис предлагает пользователю уникальный на рынке Украины инструмент для заработка с помощью криптовалюты — криптопортфели. Они предназначены для людей, которые хотят зарабатывать на крипторынке, но боятся или не хотят по каким-то причинам сталкиваться со всеми сложностями, которые возникают на пути к этому заработку.

Криптопортфели дают возможность за несколько минут купить уже готовый портфель криптовалют, составленный экспертами БУРШ, минуя при этом регистрацию на бирже, прохождение полной верификации, изучение и анализ криптоактивов (что именно купить, чтобы оно приносило прибыль и не попасть на какой-то шиткоин), а также не нужно разбираться с различными кошельками, торговыми терминалами, инструментами для торговли и многое другое.

Все выше перечисленное решает криптопортфель от БУРШ. На весь путь от новичка до криптоинвестора понадобится несколько минут (регистрация на портале, пополнение, покупка портфеля).

Сервис позволяет выбрать три вида криптопортфелей:

Криптостарт. Предусматривает три стратегии инвестирования: консервативную, умеренную и агрессивную. Каждая из которых соответствует определенным уровням риска и доходности. Наборный — это вариант криптопортфеля, где клиент лично может выбрать активы, которые войдут в его корзину. Но есть утвержденный список таких активов (токенов), то есть здесь клиент не сможет купить какие-то неликвидные или мошеннические криптовалюты. Смарт — решает задачи даже опытных крипто-трейдеров/инвесторов. Портфель автоматически проводит ребалансировку, накапливает определенный актив

В каждом из вышеперечисленных вариантов портфеля будут инструменты по контролю рисков и прибыли. Так называемые Stop Loss и Take Profit сделают заработок на криптовалютах не только комфортным, но и безопасным.

Помимо криптопортфелей сервис позволяет:

Приобрести NFT;

Получить бесплатную консультацию;

Стать участником закрытого сообщества с торговыми идеями от профессионалов.

Чего ждать от БУРШ в будущем?

Проект БУРШ активно развивается, наполняет базу знаний и работает над расширением перечня инструментов для заработка с помощью криптовалют. В ближайшем будущем команда планирует реализовать три новые услуги:

Сервис гаранта.

Сервис крипто-краудфандинга.

Сервис крипто-аукционов.

Эти сервисы в перспективе расширят возможности пользователей и позволят увеличить доходы от инвестиций в криптовалюты.

BURSH — Покупка криптовалют стала легче и доступнее чем когда-либо прежде.

БУРШ По материалам:

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