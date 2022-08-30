Бум на электрокары: какие модели покупают в Украине (инфографика) — Finance.ua

Бум на электрокары: какие модели покупают в Украине (инфографика) Сегодня 20:02 — Личные финансы

Бум на электрокары: какие модели покупают в Украине (инфографика)

Кризис топлива стимулирует украинцев пересаживаться на электромобили и рынок электромобилей в стране быстро растет. Издание Forbes опубликовало материал о самых популярных среди украинцев электромобилях и о том, как полномасштабная война повлияла на их продажи.

Что изменила война?

«Рынок электромобильности растет», — говорит советник министра инфраструктуры по развитию электротранспорта Марина Китина.

Во всех месяцах первого полугодия 2022 года, за исключением марта, количество регистраций электромобилей увеличилось по сравнению с 2021 годом. На 1 августа в Украине 39 233 электрокара.

За семь месяцев 2022 года, по данным Auto Consulting, в Украине было зарегистрировано 5914 электромобилей — на 34% больше, чем годом ранее. Доля новых электромобилей выросла до 30% от общего количества регистраций. В прошлом году — 12%.

По итогам января-июля электромобили преодолели психологический рубеж в 5% продаж на рынке новых автомобилей, а в июле — 11%, — говорит гендиректор Auto Consulting Олег Омельницкий. Он ожидает стремительного роста популярности электромобилей.

Для сравнения: в конце июля 2022 года по польским дорогам ездило 50 679 зеленых авто, свидетельствуют данные Польской ассоциации автомобильной промышленности. Полностью электрические из них (BEV) — 49%, остальные — гибриды. Всего в мире за шесть месяцев 2022 года было продано 4,16 млн электромобилей. 57% продаж обеспечил Китай, 27% — Европа, 10% — США.

Электрокары: горючее и налоги

Все собеседники, с которыми Forbes пообщался для написания этой статьи, говорят, что большой бум 2022 года обусловлен обострившимся в апреле-мае топливным кризисом. «В Украине один из самых низких тарифов на электроэнергию для частных потребителей», — говорит руководитель представительства BIO Auto в Украине Арсений Абдураимов. Для домохозяйств, которые в месяц тратят более 250 кВт·ч, — 1,68 грн за кВт·ч. Ночной тариф подразумевает скидку в 50%.

Июль 2022 года стал рекордным месяцем за всю историю развития электромобильности в Украине, говорит Китина. Украинцы зарегистрировали 1732 автомобиля на электротяге, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, и на 64% больше, чем в июне.

В пользу электрокаров играют и низкие налоги. Стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за 1 кВт·ч. С 1 июля 2020 года при покупке электромобиля не нужно платить сбор в пенсионный фонд. Его объем составлял от 3 до 5% в зависимости от стоимости авто.

Какие электрокары покупают украинцы

Самым популярным легковым электрокаром в Украине в июле остается Nissan Leaf (287 машин). Второй результат у Volkswagen е-Golf (151 шт.), на третьем месте — Volkswagen ID.4 (132 шт.). В пятерку июля попали Renault Zoe (112 шт.) и Tesla Model 3 (75 шт.).

Заметно растет сегмент китайских электромобилей. Производимый в Китае Volkswagen ID.4 стоимостью от $40 000 — лидер по продаже среди новых электрокаров в Украине. Продажи стартовали в 2021 году. Украинцы традиционно предпочитают авто в таком кузове — кроссоверы занимают 80% продаж новых автомобилей.

Вторую строчку в рейтинге продаж новых электромобилей занимает Dong Feng X-NV. Автомобили выпускаются на том же заводе, что и Honda Fit. К тому же активная продажа Dong Feng X-NV связана еще и с тем, что это тоже новая модель.

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