Bugatti прекратят выпуск авто: представлен "прощальный" суперкар за $5 миллионов (фото) — Finance.ua
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Bugatti прекратят выпуск авто: представлен "прощальный" суперкар за $5 миллионов (фото)

Технологии&Авто
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Bugatti прекратят выпуск авто: представлен "прощальный" суперкар за $5 миллионов (фото)
Bugatti прекратят выпуск авто: представлен "прощальный" суперкар за $5 миллионов (фото)
В США на калифорнийском шоу ретро-авто презентовали новый Bugatti W16 Mistral. Сногсшибательный суперкар выпустят лимитированной серией из 99 авто, а его цена составит 5 миллионов долларов. Об этом сообщает официальный сайт французской марки.
Кабриолет Bugatti Mistral станет прощальной чисто бензиновой моделью марки и последним авто с двигателем W16. Следующий суперкар будет уже гибридом: он придет на смену Chiron, но для его разработки Bugatti и их партнеры из Rimac возьмут паузу — он появится только в 2027 году. На время компания прекратит выпуск суперкаров.
Bugatti прекратят выпуск авто: представлен "прощальный" суперкар за $5 миллионов (фото)
Автомобиль построен на базе купе Bugatti Chiron, однако радикально отличается от него по дизайну и выглядит гораздо агрессивнее. У него огромная подковообразная решетка радиатора, обволакивающее лобовое стекло и оригинальные диодные фары и фонари.
В отделке салона сочетаются двухцветная кожа, карбон и титан. Bugatti W16 Mistral получил спортивные ковшеобразные кресла, за которыми расположены обтекатели.
Bugatti прекратят выпуск авто: представлен "прощальный" суперкар за $5 миллионов (фото)
Суперкар оснастили 8,0-литровым турбированным W16 мощностью 1600 л. с. от Bugatti Chiron Super Sport. Однако он не столь быстрый, ведь максимальная скорость ограничена на 420 км/ч.
Как и все современные Bugatti, Mistral получил 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями, полный привод и пневмоподвеску. Замедляют его карбоново-керамические тормоза.
Bugatti прекратят выпуск авто: представлен "прощальный" суперкар за $5 миллионов (фото)
По материалам:
Фокус
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