Bugatti показала обновленный логотип — Finance.ua

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Bugatti показала обновленный логотип

Технологии&Авто
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Bugatti показала обновленный логотип
Bugatti показала обновленный логотип
Bugatti отказался от трехмерного дизайна своего логотипа. Ранее подобный шаг сделали несколько известных автомобильных марок. В их числе Kia, BMW, Volkswagen, Toyota и Nissan, логотипы которых стали «плоскими» в течение двух последних лет.
Соединенные между собой буквы Е и В, символизирующие инициалы легендарного Этторе Бугатти, остались на месте. Но теперь они двухмерные и начертаны немного другим шрифтом.
«Мы не просто создали новый внешний вид. А проанализировали, откуда мы пришли, историческую связь, на которую мы активно ссылались в 2000 годах. Мы оценили, как Chiron изменил позиционирование и привлекательность бренда Bugatti, как изменился мир за последние десять лет. Не забывайте, когда вышел Veyron, iPhone еще не существовало», — прокомментировал смену логотипа управляющий директор по продажам и маркетингу Bugatti Automobiles Хендрик Малиновски.
Bugatti показала обновленный логотип
Какой из автомобилей марки первым получит новое лого, не уточняется. Не исключено, что им будет новый гибридный гиперкар, запланированный на 2024 год. Известно, что к его разработке французы привлекли хорватскую компанию Rimac Automobili.
По материалам:
autocentre.ua
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