Будут производить бумагу из опавших листьев: Еврокомиссия инвестирует €2,5 млн в стартап закарпатца — Finance.ua
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Будут производить бумагу из опавших листьев: Еврокомиссия инвестирует €2,5 млн в стартап закарпатца

Фондовый рынок
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Будут производить бумагу из опавших листьев: Еврокомиссия инвестирует €2,5 млн в стартап закарпатца
Будут производить бумагу из опавших листьев: Еврокомиссия инвестирует €2,5 млн в стартап закарпатца, Фото: vctr.media
Экостартап Releaf Paper, разработавший технологию производства бумаги из опавших листьев, стал победителем программы EIC Accelerator 2022 от Еврокомиссии.
Об этом сообщили на Facebook-странице Releaf Paper.
Следует отметить, что соучредителем Releaf Paper является закарпатец Валентин Фречка. Их стартап получил 2,5 миллиона евро от Европейской комиссии на строительство фабрики бумаги из опавших листьев.
«Наша мечта сбылась! В следующем году у нас будет первая производственная линия в Европе! Releaf стартап собрал €2,5 млн от Европейской комиссии. Мы подали на комиссию проект пилотной производственной линии целлюлозы из волокон опавших листьев, которая будет производить сырье по уникальной технологии, разработанной и запатентованной компанией», — говорится в сообщении.
Общая стоимость строительства фабрики составляет 3,5 миллиона евро, поэтому еще 1 млн евро Releaf Paper планирует привлечь в виде ссуды в одном из французских банков. Кроме того, общий объем финансирования может превысить 10 млн евро, ведь фонд Европейской комиссии также согласился дополнительно инвестировать в дальнейшее масштабирование проекта.
«Согласно утвержденному плану развития, Releaf Paper будет использовать инвестиционные средства для создания еще двух производственных линий в разных странах в течение следующих пяти лет», — добавили в компании.
По информации Forbes, стартап рассматривает локации для будущего производства во Франции, Финляндии и Украине. Реализацию грантовой программы планируется начать в апреле 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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