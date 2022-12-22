Будут ли украинцы обеспечены мясом: прогноз Минагрополитики — Finance.ua

Будут ли украинцы обеспечены мясом: прогноз Минагрополитики Сегодня 06:41

Общий объем предложения мяса в Украине в 2022 году составит 2271 тыс. тонн. Это на 13,4% меньше, чем в 2021 году (2706 тыс. тонн).

Об этом сообщает Минагрополитики

Согласно балансу спроса и предложений мяса и мясопродуктов, это позволит в нынешних условиях обеспечить потребление на каждого человека 53,1 кг мяса (в 2021 году — 53 кг).

На 2022 год прогноз предложения свинины будет составлять 625 тыс. тонн, что на 13,7% меньше, чем в прошлом. Потребление на одного человека составит 20 кг в год (в 2021 году было 19,9 кг).

Ожидается, что предложение говядины упадет на 23,1% до 253 тыс. тонн. Потребление на одного человека составит 6,7 кг (в 2021 году 7,2 кг).

В 2022 году предложение мяса птицы упадет на 13,6% до 1300 тыс. тонн. Потребление составит 25,7 кг (в прошлом году — 25,0 кг).

Напомним, что потребительские цены в Украине в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 26,5%. Годовая инфляция несколько замедлилась, поскольку в октябре она составила 26,6%.

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