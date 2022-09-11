Будут ли учитывать при расчете субсидии компенсацию за размещение переселенцев — Finance.ua
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Будут ли учитывать при расчете субсидии компенсацию за размещение переселенцев

Личные финансы
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Будут ли учитывать при расчете субсидии компенсацию за размещение переселенцев
Будут ли учитывать при расчете субсидии компенсацию за размещение переселенцев
При оформлении жилищной субсидии доход от компенсации за убежище для ВПЛ учитываться не будет.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Такие изменения в законодательство инициировало Минреинтеграции в ответ на многочисленные обращения граждан. Многие из участников программы „Прихисток“, которые размещают у себя внутренне перемещенных лиц, звонили по телефону на горячие линии МинРе», — сказано в сообщении.
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Среди них немало тех, кто оформляет субсидии на жилищно-коммунальные услуги, размер которых зависит от совокупного дохода семьи. Вместе с тем сумма компенсации за размещение ВПЛ по программе «Прихисток» сейчас составляет 450 грн в месяц за каждого принятого человека. С 1 октября она удвоится. Это может снизить размер субсидии.
«Предложенное новшество имеет целью исправить ситуацию. По ее инициативе Минсоцполитики разработало изменения: при начислении субсидий компенсация за убежище для внутренних переселенцев не будет исчисляться как полученный доход», — добавили в министерстве.
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По материалам:
Finance.ua
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