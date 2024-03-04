Будут ли сокращать срок мобилизованным заключенным после службы — Finance.ua
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Будут ли сокращать срок мобилизованным заключенным после службы

Казна и Политика
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Хорошее исполнение обязанностей и достижения на фронте должны быть фактором для того, чтобы суд либо сокращал, либо освобождал от отбывания наказания мобилизованных заключенных.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюська.
Как утверждает Малюська, оптимальным вариантом было бы зачисление службы в определенных пропорциях к отбытому наказанию.
«Хорошее исполнение своих обязанностей как военного и определенные достижения — это вполне должен бы быть фактор для того, чтобы суд либо сокращал, либо освобождал от отбывания наказания, даже если сроки еще не истекли», — говорит министр юстиции.
Он отметил, что это возможный шанс заключенным показать, что они ресоциализировались, и безопасны, находясь на одной стороне со своими согражданами и воюя.
В то же время Малюська подчеркнул, что в идеале нужен предварительный отбор, чтобы избежать ситуаций, когда из тюрьмы вышел «какой-то топ-коррупционер, пойманный на миллионных взятках, а затем он где-то засел в «закарпатском котле».
«Это точно тот случай, которого мы хотели бы избежать, потому что это дискредитирует всю идею», — отмечает он.

Мобилизация заключенных

Напомним, в законопроекте о мобилизации, который Рада одобрила в первом чтении, предлагается разрешить привлечение в ряды войск людей с погашенной судимостью.
При этом в Минюсте хотят более радикальный подход. Министр Денис Малюська считает, что мобилизация осужденных должна быть обязательной, а не по желанию.
По материалам:
РБК-Україна
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