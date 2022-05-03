Будут ли платить педагогам в зависимости от того, где они находятся — Finance.ua
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Будут ли платить педагогам в зависимости от того, где они находятся

Сегодня 16:46Казна и Политика
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В Министерство образования и науки Украины обращаются работники учебных заведений по поводу невыплаты заработной платы тем работникам, которые в условиях военного положения были вынуждены сменить место жительства, покинуть рабочее место, но имеют возможности выполнять работу дистанционно или не могут выполнять свои должностные обязанности, а также об уменьшении размеров надбавок и доплат педагогическим работникам и т.д., пишет kadrovik.ua.
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Министерство образования и науки сообщает, что работникам учебных заведений на время особого периода гарантируется, в частности, организация образовательного процесса в дистанционной форме или в любой другой форме, наиболее безопасной для его участников; сохранение места работы, среднего заработка и других выплат, предусмотренных законом.
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По материалам: Finance.ua
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