Будут ли платить педагогам в зависимости от того, где они находятся — Finance.ua

Будут ли платить педагогам в зависимости от того, где они находятся

Сегодня 16:46 — Казна и Политика

В Министерство образования и науки Украины обращаются работники учебных заведений по поводу невыплаты заработной платы тем работникам, которые в условиях военного положения были вынуждены сменить место жительства, покинуть рабочее место, но имеют возможности выполнять работу дистанционно или не могут выполнять свои должностные обязанности, а также об уменьшении размеров надбавок и доплат педагогическим работникам и т.д., пишет kadrovik.ua

Министерство образования и науки сообщает, что работникам учебных заведений на время особого периода гарантируется, в частности, организация образовательного процесса в дистанционной форме или в любой другой форме, наиболее безопасной для его участников; сохранение места работы, среднего заработка и других выплат, предусмотренных законом.

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