Будущее уже здесь: Alef Aeronautics создали инновационный летающий автомобиль (фото) — Finance.ua
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Будущее уже здесь: Alef Aeronautics создали инновационный летающий автомобиль (фото)

Технологии&Авто
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Будущее уже здесь: Alef Aeronautics создали инновационный летающий автомобиль (фото)
Будущее уже здесь: Alef Aeronautics создали инновационный летающий автомобиль (фото)
Американская компания Alef Aeronautics представила необычный летающий автомобиль Model A. Авто уже получило одобрение Федерального авиационного управления на проведение испытаний. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Alef Model A официально может летать в воздушном пространстве США. Генеральный директор Alef Aeronautics Джим Духовны заявил, что «это один маленький шаг для самолетов и огромный шаг для автомобилей».
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Интересно, что Джим Духовны происходит из семьи киевских евреев. Он основал Alef Aeronautics с целью создать один из первых массовых летающих автомобилей с нулевым уровнем вредных выбросов.
На Alef Model A установлен парашют, активируемый в экстренных ситуациях. Автомобиль может проехать по дороге около 322 км без подзарядки и пролететь 177 км по воздуху.
Будущее уже здесь: Alef Aeronautics создали инновационный летающий автомобиль (фото)
Максимальная скорость на земле составляет 40 км/ч. Этого достаточно, чтобы добраться до удобного места для взлета в воздух.
Alef Model A будет доступен по цене от 299 999 долларов. Если вы хотите получить автомобиль раньше других, можно доплатить 1500 долларов.
Alef Aeronautics планирует начать поставки Alef Model A клиентам в конце 2025 года. До этого времени компания продолжит проводить испытания своего летающего автомобиля.
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По материалам:
Фокус
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