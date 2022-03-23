Будущее украинской энергосистемы неразрывно связано с Европой – глава ДТЭК — Finance.ua
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Будущее украинской энергосистемы неразрывно связано с Европой – глава ДТЭК

Сегодня 21:41Энергетика
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Будущее украинской энергосистемы неразрывно связано с Европой – глава ДТЭК
Украина стала частью объединенной электросети Европейского союза и будущее украинской энергосистемы неразрывно связано с Европой.
Об этом в интервью изданию Newsweek заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
«Я убежден, что желание Украины стать частью Европы, одна из причин, почему россия развязала эту войну. Когда официальное решение было принято и вступило в силу путем технического подсоединения украинской энергосистемы к европейской, будущее Украины было фактически переписано», — заявил Тимченко.
Подключение Украины к общей энергосистеме стран ЕС на десятилетия вперед определило вектор развития украинской энергетики.
«Мы очень благодарны нашим международным партнерам за то, что после демонстрации стабильности украинской системы, они приняли решение провести ускоренную процедуру синхронизации наших энергосистем, которая была ранее запланирована аж на 2023 год. Теперь Украина — часть европейского энергетического рынка. Для Украины — это чрезвычайно важный шаг», — подчеркнул Тимченко.
Глава ДТЭК призвал Запад к дальнейшей поддержке Украины и украинской экономики в условиях российской агрессии.
«Помогите нам защитить наши атомные электростанции и гуманитарные коридоры, которые мы пытаемся организовывать каждый день. Мы также обращаемся с просьбой озвучить четкую позицию по российской нефти и газу. Это дело морали. Особенно для тех, кто до сих пор покупает российские нефтепродукты. Именно они финансируют войну против цивилизованного мира. Эти прибыли конвертируются в пули, которыми убивают украинцев», — отметил глава ДТЭК.
По материалам: УНІАН
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