Будет ли повышение цен на воду с 1 ноября: тарифы в разных областях — Finance.ua

Будет ли повышение цен на воду с 1 ноября: тарифы в разных областях Сегодня 16:04 — Личные финансы

Будет ли повышение цен на воду с 1 ноября: тарифы в разных областях

Во многих областях Украины уже начался отопительный сезон, а значит, теперь платежки украинцев будут несколько больше. Однако в следующем месяце тарифы на воду не будут меняться.

Об этом пишет 24 канал.

Согласно закону о замораживании цен на коммунальные услуги, расценки не могут пересматриваться до конца войны, а также в течение 6 месяцев после ее окончания. Разница стоимости для поставщиков и операторов компенсируется из государственного бюджета.

Тарифы на воду во всех областях зафиксированы на уровне последних изменений 1 января 2022 года. Цена водоотвода и водоснабжения в разных городах Украины варьируется от 24,52 до 42,86 гривны за кубометр.

Тарифы на воду в разных городах Украины

Днепроводоканал: 31,36 гривны за кубометр воды (водоснабжение — 21,01 / водоотвод — 17,30);

Водоканал в Ужгороде: 42,86 гривны (22,10/13,62);

Полтававодоканал: 33,77 гривны (13,74/14,40);

Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61/13,76);

Житомирводоканал: 37,54 гривны (15,22/16,06);

Инфоксводоканал (Одесса): 35,16 гривны (14,93/14,37);

Херсонский водоканал: 30,67 гривны (13,15/12,43);

Ровнооблводоканал: 32,59 гривны (13,90/13,26).

Черниговводоканал: 30,91 гривны (12,97/12,79);

Черкассыводоканал: 27,65 гривны (11,54/11,50);

Иванофранковскводоэкотехпром: 28,24 гривны (10,79/12,74);

Хмельницкводоканал: 27,40 гривны (11,81/11,02);

Киевводоканал: 30,38 гривны (13,47/11,85);

Днепроводоканал: 31,36 гривны (15,13/11);

Луцкводоканал: 27,98 гривны (10,17/13,15);

Запорожский водоканал: 28,37 гривны (14,84/8,80);

Винницаоблводоканал: 25,72 гривны (13,12/8,23);

Черновцыводоканал: 27,91 гривны (14,93/8,33);

Львовводоканал: 25,88 гривны (14,41/7,16);

Тернопольводоканал — 36,70 гривны (14,65/15,93);

Харьковводоканал — 24,52 гривны (13,36/7,07);

Горводоканал СМ (Сумы) — 32,65 гривны (13,32/13,89).

Цены приведены только для водоканалов, которые поставляют и отводят воду в областных центрах. Некоторые из них работают и в области, а есть города, где есть несколько водоканалов. Тарифы указаны без НДС.

Справка Finance.ua:

в Украине с началом отопительного сезона в среднем расходы на коммуналку увеличатся на 80%. К тому же тарифы не будут пересчитываться. Они будут на уровне прошлого года (кроме газа);

В период действия военного положения в Украине запрещается прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.

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Телеканал 24 По материалам:

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