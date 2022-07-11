BTC-киты скупили более 52 тысяч Bitcoin на фоне падения рынка — Finance.ua

BTC-киты скупили более 52 тысяч Bitcoin на фоне падения рынка Сегодня 18:30 — Финтех и Карты

BTC-киты скупили более 52 тысяч Bitcoin на фоне падения рынка

Цена Bitcoin (BTC) немного восстановилась после критического падения ниже отметки в $20 000. Теперь монета торгуется выше — $20 500. Делать положительные прогнозы пока рано, ведь последний месяц курс топовой монеты оставлял желать лучшего. Однако киты решили воспользоваться этой ситуацией, чтобы пополнить свои запасы BTC.

По данным Santiment, Bitcoin-киты, обладающие от 10 до 100 BTC, извлекли выгоду из недавнего падения. За последние 5 недель они прибавили к своим кошелькам около 52 тысяч Bitcoin.

Самый большой из BTC-китов купил еще 786 Bitcoin в первую неделю июля. На это он потратил более $16 млн. Сейчас у кита более 132 тысяч биткоинов, и его состояние оценивается примерно в $2,6 млрд.

Киты, владеющие более 1000 BTC, в последнее время активно покупают монеты. Они приобрели около 140 тысяч BTC в месяц как непосредственно, так и по биржам. В настоящее время киты удерживают около 8,7 миллиона Bitcoin. По расчетам, это около 45,6% общей эмиссии.

Сегодня Bitcoin торгуется по средней цене $21 785 на момент публикации. Его стоимость сумела подскочить на 8% за последние 7 дней. Однако в этом году зарегистрировано худшее ежеквартальное падение курса BTC за последние 11 лет. Цена упала на 56% во втором квартале 2022 года.

Кстати, на платформе для торговли криптовалютой Coinsmart можно быстро и легко покупать биткоины и другие цифровые валюты. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

cryptomisto По материалам:

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