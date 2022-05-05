Брюссель планирует запретить россиянам покупать недвижимость в ЕС — Bloomberg — Finance.ua
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Брюссель планирует запретить россиянам покупать недвижимость в ЕС — Bloomberg

Сегодня 10:32Недвижимость
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Евросоюз добавил запрет на соглашения с недвижимостью с гражданами россии в свой шестой пакет санкций, который должен усилить давление на российского президента владимира путина. Об этом сообщает Bloomberg.
Что это значит? Предложение Европейской комиссии предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Союза, или долей в предприятиях коллективного инвестирования», обеспечивающих влияние на такое недвижимое имущество, говорится в юридическом тексте, с которым ознакомилось агентство.
Запрет распространяется на россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих виды на жительство в странах-членах ЕС. Это не касается тех, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.
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Запрет, как указано, является частью последнего мероприятия ЕС по нанесению удара по российскому государству и олигархам, мер, которые впервые будут направлены против прибыльной нефтяной промышленности москвы и Сбербанка, крупнейшего банка страны.
План должен быть одобрен государствами-членами ЕС на этой неделе, прежде чем он вступит в силу, и в него могут быть внесены изменения, пишет издание.
По материалам: УНН
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