Брюссель дал согласие на экстренное присоединение Украины к энергосистеме ЕС — Finance.ua
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Брюссель дал согласие на экстренное присоединение Украины к энергосистеме ЕС

Сегодня 08:30
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Еврокомиссия и объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины единой энергосети ЕС и ожидают, что этот процесс займет несколько недель.
Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон.
С таким заявлением представительница Еврокомиссии выступила по окончании заседания Совета ЕС по энергетическим вопросам. «Наш совместный с украинской стороной долгосрочный приоритет — это синхронизация украинской энергосистемы с европейской вместо российской», — пояснила она.
Кадри Симсон напомнила, что российское вторжение в Украину началось тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.
«Я говорила с Германом Галущенко (министр энергетики Украины) и он проинформировал меня, что в нынешних условиях они не будут вновь воссоединяться с российской энергетической системой. Украина просит о чрезвычайно срочной синхронизации с европейской энергосистемой. Это технический вызов», — рассказала еврокомиссар.
Впрочем, по ее словам техническая готовность Украины к этому шагу высока и европейские операторы дали согласие на присоединение Украины на исключительных условиях.
«Я встречалась с ENTSO-E этим утром, они считают, что технически это возможно. Что касается времени, то это не вопрос часов, это вопрос дней, скорее всего, нескольких недель», — добавила она.
По материалам: Економічна Правда
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