British Petroleum получила $24 миллиарда убытков из-за выхода из «роснефти» — Finance.ua

British Petroleum получила $24 миллиарда убытков из-за выхода из «роснефти»

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British Petroleum получила $24 миллиарда убытков из-за выхода из «роснефти»

Британская нефтегазовая компания British Petroleum (ВР) задекларировала $24 млрд убытков за первый квартал года. Причиной стало решение компании выйти из акционеров «роснефти».

Об этом сообщает Интерфакс.

British Petroleum владела 19,75% акций «роснефти», а 28 февраля совет директоров объявил, что компания выйдет из акционерного капитала российской «роснефти».

Согласно отчетности компании, сумма квартального убытка включает $13,5 млрд списания справедливой стоимости чистых инвестиций, $11,1 млрд — доналоговый убыток по суммам, ранее включенным в общий доход (убыток возник преимущественно из-за убытков от курсовых разниц, накопленных с начальной даты инвестиции в 2013 году по 27 февраля 2022 года).

Эти расходы частично компенсируются за счет доли прибыли «роснефти» в размере $500 млн, приходившейся на долю ВР до 27 февраля.

Кроме того, результаты ВР за первый квартал скорректированы на $1,5 млрд, включающие в себя налоговый убыток от других предприятий с «роснефтью» и на $1,1 млрд отложенных налоговых обязательств.

ВР указывает, что в связи с решением выйти из других подразделений «роснефти» в россии корректирующие статьи результатов за первый квартал 2022 года также включают расходы в размере $1,5 млрд. Это включает $1 млрд до налогообложения, составляющих обесценение балансовой стоимости этих предприятий, и еще $0,5 млрд убытков от курсовых разниц, отраженных непосредственно в капитале с даты первоначальных инвестиций, которые также были перенесены в отчет о прибылях и убытках.

Также ВР скорректировала свои результаты на $1,1 млрд отложенного налогового обязательства, включающего налог на долю ВР в нераспределенной прибыли «роснефти».

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