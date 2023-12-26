Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК «Манчестер Юнайтед» — Finance.ua
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Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК «Манчестер Юнайтед»

Фондовый рынок
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Британский миллиардер Джим Рэтклифф завершил покупку доли английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» за 1,3 миллиарда долларов, победив конкурентные заявки от нефтяных государств и хедж-фондов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Через свой химический конгломерат Ineos Group Рэтклифф заплатит 33 доллара за акцию за 25% акций клуба, оценив клуб примерно в 5,4 миллиарда долларов, что ниже начальных ожиданий в 6 миллиардов долларов.
В течение большей части прошлого года Рэтклифф боролся с конкурентным предложением шейха Джасима бин Хамада Аль Тани, третьего сына бывшего премьер-министра Катара, за прямой контроль над клубом.
Катарская группа дала понять, что не будет переплачивать за клуб. Перед началом войны за ставки шейх Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани, бывший премьер-министр Катара и отец шейха Джассима, сказал агентству, что он не является поклонником футбольных инвестиций в Премьер-лиге.
В октябре катарский лагерь отозвал свое предложение, которое, как утверждалось, составляло около 5 миллиардов фунтов стерлингов, но, вероятно, включало долг и множество финансовых дополнительных средств, таких как перепланировка тренировочной площадки.
Эта победа также укрепляет планы Рэтклиффа построить личную спортивную империю после провала последней попытки купить ФК «Челси» в прошлом году.
Через своего химического гиганта Ineos Рэтклифф также владеет французской Лигой 1 OGC Nice, велосипедной группой, ранее известной как Team Sky, и долей в команде Mercedes-AMG Petronas Formula One.
«Наши общие амбиции ясны: мы все хотим увидеть „Манчестер Юнайтед“ там, где ему положено — на самой вершине английского, европейского и мирового футбола», — сказал Ретклифф в заявлении.
По материалам:
Економічна Правда
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