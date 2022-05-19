Британский МИД направил 5 миллионов фунтов в поддержку ВСУ — Finance.ua
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Британский МИД направил 5 миллионов фунтов в поддержку ВСУ

Сегодня 16:36Казна и Политика
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НБУ 18 мая получил от Министерства иностранных дел и дел Содружества наций и развития Великобритании 5 млн фунтов стерлингов (или более 182 млн гривен в эквиваленте) на спецсчет, открытый для поддержки ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.
В НБУ подчеркивают, что это самая большая сумма, поступившая в поддержку Вооруженных Сил Украины одним платежом в иностранной валюте от зарубежных благотворителей с начала войны с россией.
"Мы искренне благодарим Министерство иностранных дел и дел Содружества наций и развития Великобритании за этот значительный благотворительный вклад в защиту Украиной не только собственной свободы и независимости, но и мира и демократических ценностей всего мира.
Мы высоко ценим партнерские отношения с Правительством Великобритании и благодарны за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российским агрессором", — заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
В Нацбанке добавляют, что почти пятая часть поступивших в иностранной валюте средств для поддержки украинских военных на спецсчет НБУ — это донаты в фунтах стерлингов (включая средства от Министерства иностранных дел и дел Содружества наций и развития Великобритании).
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«На сегодняшний день в целом на спецсчет НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины было перечислено почти 16,8 млрд грн в эквиваленте (из них почти 5,2 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте)», — отчитываются в Нацбанке.
Для помощи украинским военным перечислить средства можно на сайте Национального банка по реквизитам (в гривне, долларах США, евро, британских фунтах, канадских долларах, польских злотых, австралийских долларах) и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ ru/about/support-the-armed-forces.
По материалам: Європейська правда
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