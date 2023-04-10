Британская компания поставила в россию электронику на $1,2 млрд, несмотря на ограничения на экспорт — FT Сегодня 02:35 — Мир

Британский бизнес, зарегистрированный в доме в пригороде Лондона, вероятно, организовал продажу в россию электроники на сумму около $1,2 млрд после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times

Компания Mykines Corporation LLP фигурирует в российских реестрах как отправитель партии, включавшей полупроводники, серверы, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовую электронику.

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В записях перечислены бренды, начиная от Huawei и H3C и заканчивая Intel, AMD, Apple и Samsung.

Согласно этим таможенным документам, товары на сумму не менее $982 млн, указанные как отправленные Mykines, подлежат ограничениям на экспорт британскими компаниями или частными лицами в россию.

Продажа этих товаров в россию без разрешения властей Великобритании может быть нарушением ее санкций, даже несмотря на то, что отправляемые Mykines товары поступали в россию из других стран — преимущественно из Китая.

Эти выводы ставят под сомнение эффективность ограничений россии относительно критически важных технологий, используемых военно-промышленным комплексом страны.

Хотя большинство экспорта Mykines — это товары потребления, они также включают в себя большой объем высокопроизводительных микросхем, телекоммуникационного оборудования и серверов, которые могут поддерживать российскую инфраструктуру.

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Представитель правительства Великобритании заявил: «Все предприятия, зарегистрированные в Великобритании, по закону обязаны соблюдать режим санкций в отношении россии. Мы очень серьезно относимся к потенциальным нарушениям, но не обсуждаем детали, как мы применяем торговые санкции в конкретных случаях».

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