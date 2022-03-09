Британская BP заявила, что не будет заключать новые соглашения на покупку нефти и газа из россии — Finance.ua

Британская BP заявила, что не будет заключать новые соглашения на покупку нефти и газа из россии

Сегодня 06:33 — Энергетика

Британская BP заявила, что не будет заключать новые соглашения на покупку нефти и газа из россии

Британская компания BP заявила, что не будет делать никаких новых закупок российской нефти и газа, сообщает Bloomberg.

Представитель BP сказал, что компания «продолжит выполнять существующие контрактные обязательства при соблюдении санкций, требований безопасности и доставки там, где это безопасно».

Он также заявил, что компания не будет фрахтовать судна, которые принадлежат, эксплуатируют или плавают под российским флагом, «где это возможно». Однако BP может начать новый бизнес с россией, если бы это было «необходимо для обеспечения безопасности поставок», пишет издание.

В конце февраля в BP заявили, что отказываются от своей доли (19,75%) в компании «Роснефть».

Напомним, нефтяная компания Shell объявила о намерении постепенно отказываться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ).

Сообщается, что в качестве немедленного первого шага компания прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти. Она также закроет свои автозаправочные станции и производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

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