Британия выделила Украине £400 миллионов и гарантирует кредит Всемирного банка на $1 миллиард — Finance.ua
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Британия выделила Украине £400 миллионов и гарантирует кредит Всемирного банка на $1 миллиард

Сегодня 12:40Казна и Политика
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Великобритания выделила Украине 400 млн фунтов стерлингов помощи, а также предоставит 220 млн фунтов для гуманитарных нужд странам, принимающим украинских беженцев.
Как сообщает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, об этом заявила во вторник постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине.
По ее словам, Британия также выступила гарантом займа Украине от Всемирного банка на сумму 1 млрд долларов.
Вудворд подчеркнула необходимость привлечения россии к ответственности за военные преступления, в частности, совершенные в Буче, Ирпене, Бородянке, Чернигове и многих других городах.
«Пусть не вызывает сомнения, что за эти преступления против человечности наступит наказание», — сказала она, подчеркнув, что ее страна приветствует расследование, которое проводит Международный уголовный суд под руководством главного прокурора МУС Карима Хана.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Укрінформ
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