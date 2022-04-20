Британия выделила Украине £400 миллионов и гарантирует кредит Всемирного банка на $1 миллиард — Finance.ua

Британия выделила Украине £400 миллионов и гарантирует кредит Всемирного банка на $1 миллиард

Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Великобритания выделила Украине 400 млн фунтов стерлингов помощи, а также предоставит 220 млн фунтов для гуманитарных нужд странам, принимающим украинских беженцев.

Как сообщает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, об этом заявила во вторник постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине.

По ее словам, Британия также выступила гарантом займа Украине от Всемирного банка на сумму 1 млрд долларов.

Вудворд подчеркнула необходимость привлечения россии к ответственности за военные преступления, в частности, совершенные в Буче, Ирпене, Бородянке, Чернигове и многих других городах.

«Пусть не вызывает сомнения, что за эти преступления против человечности наступит наказание», — сказала она, подчеркнув, что ее страна приветствует расследование, которое проводит Международный уголовный суд под руководством главного прокурора МУС Карима Хана.

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