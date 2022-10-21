Британия ввела санкции против Ирана за поставку россии оружия — Finance.ua

Британия ввела санкции против Ирана за поставку россии оружия Сегодня 17:42 — Мир

Великобритания официально ввела санкции против Ирана за поставку в россию беспилотников иранского производства, которые используют для нападения на Украину.

Об этом сообщает Sky News

Среди трех людей, попавших под санкции — военный офицер Сейед Ходжатолла Курейши, которого считают ключевым переговорщиком в соглашении о беспилотниках.

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Также под санкции попали генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери — начальник генерального штаба вооруженных сил и бригадный генерал Саид Агаджани — глава Корпуса стражей исламской революции.

Все трое подлежат замораживанию активов и запрету на поездки.

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Компания Shahed Aviation Industries — иранский производитель беспилотников Shahed, которые использует россия в войне против Украины. Активы Shahed Aviation Industries подлежат замораживанию.

«Поддержка Ираном жестокой и незаконной войны путина против Украины вызывает ужас. Сегодня мы вводим санкции в отношении тех, кто поставлял беспилотники, которые используются россией для ударов по гражданскому населению Украины. Это явное свидетельство дестабилизационной роли Ирана в глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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