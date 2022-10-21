Британия ввела санкции против Ирана за поставку россии оружия — Finance.ua

Британия ввела санкции против Ирана за поставку россии оружия
Великобритания официально ввела санкции против Ирана за поставку в россию беспилотников иранского производства, которые используют для нападения на Украину.
Об этом сообщает Sky News.
Среди трех людей, попавших под санкции — военный офицер Сейед Ходжатолла Курейши, которого считают ключевым переговорщиком в соглашении о беспилотниках.
Также под санкции попали генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери — начальник генерального штаба вооруженных сил и бригадный генерал Саид Агаджани — глава Корпуса стражей исламской революции.
Все трое подлежат замораживанию активов и запрету на поездки.
Компания Shahed Aviation Industries — иранский производитель беспилотников Shahed, которые использует россия в войне против Украины. Активы Shahed Aviation Industries подлежат замораживанию.
«Поддержка Ираном жестокой и незаконной войны путина против Украины вызывает ужас. Сегодня мы вводим санкции в отношении тех, кто поставлял беспилотники, которые используются россией для ударов по гражданскому населению Украины. Это явное свидетельство дестабилизационной роли Ирана в глобальной безопасности», — говорится в сообщении.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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