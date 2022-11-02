Британия ввела санкции против еще четверых российских олигархов — Finance.ua
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Британия ввела санкции против еще четверых российских олигархов

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Великобритания ввела санкции против еще четверых российских олигархов. Они причастны к финансированию войны рф против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.
Санкции ввели в отношении двоих партнеров известного российского олигарха Романа Абрамовича — Александра Абрамова и Александра Фролова. У них крупные пакеты акций российского производителя стали Evraz.
Активы олигархов в Великобритании были заморожены, поскольку они финансировали военную машину главы кремля владимира путина. Капитал Абрамова оценивается в 4,1 млрд фунтов стерлингов, а Фролова — 1,7 млрд. Также их инвестиции в недвижимость в Великобритании составляют около 100 млн фунтов стерлингов.
Кроме того, в список санкций были внесены бизнесмены Айрат Шаймиев и Альберт Шигабутдинов. Их капитал оценивается в 902 и 977 млн фунтов стерлингов соответственно.
Шаймиев является гендиректором компании «Тататодор», занимающейся строительством и содержанием дорог в россии. Шигабутдинов владеет группой компаний «ТАИФ», работающих в сфере энергетики, финансовых услуг и информационных коммуникаций.
Четырем российским олигархам запретили въезжать в Великобританию или находиться на ее территории. На их самолеты и лодки наложены ограничения на посадку в Британии или швартовку в британских портах, а их активы заморожены.
Напомним, ранее новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем ужесточить санкции против россии и путина.
По материалам:
РБК-Україна
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