Британия ввела новые санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей — Finance.ua

Британия ввела новые санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей Сегодня 16:44

Великобритания в понедельник, 17 июля, анонсировала санкции против 14 россиян, причастных к незаконной депортации украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

«Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает режим путина, включая тех, кто желает уничтожить Украину, разрушить ее национальную идентичность и стереть ее будущее», — заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

В частности, в санкционном списке оказались:

министр образования россии Сергей Кравцов;

уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;

министр культуры рф Ольга Любимова;

губернатор Камчатского края Владимир Солодов;

пропагандист Антон Красовский;

политтехнолог Тимофей Сергийцев;

руководитель оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев;

глава Адыгеи Мурат Кумпилов;

детский центр «Артек» в Крыму.

Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.

Санкции Британии против россии

С самого начала вторжения в Украину Британия ввела ряд санкций против россии. Под ограничения подпали сотни физических и юридических лиц, новые пакеты ограничений страна регулярно объявляет и продолжает работать над разработкой новых санкций.

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