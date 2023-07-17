Британия ввела новые санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей — Finance.ua
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Британия ввела новые санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей

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Великобритания в понедельник, 17 июля, анонсировала санкции против 14 россиян, причастных к незаконной депортации украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.
«Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает режим путина, включая тех, кто желает уничтожить Украину, разрушить ее национальную идентичность и стереть ее будущее», — заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.
В частности, в санкционном списке оказались:
  • министр образования россии Сергей Кравцов;
  • уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;
  • министр культуры рф Ольга Любимова;
  • губернатор Камчатского края Владимир Солодов;
  • пропагандист Антон Красовский;
  • политтехнолог Тимофей Сергийцев;
  • руководитель оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев;
  • глава Адыгеи Мурат Кумпилов;
  • детский центр «Артек» в Крыму.
Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.
Санкции Британии против россии
С самого начала вторжения в Украину Британия ввела ряд санкций против россии. Под ограничения подпали сотни физических и юридических лиц, новые пакеты ограничений страна регулярно объявляет и продолжает работать над разработкой новых санкций.
По материалам:
РБК-Україна
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