Британия введет санкции против Ирана за военную помощь рф — Finance.ua

Британия введет санкции против Ирана за военную помощь рф Сегодня 16:15 — Мир

Британия введет санкции против Ирана за военную помощь рф

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о планах ввести новый санкционный режим против Ирана, предусматривающий наложение ограничений за «враждебную деятельность», в том числе и военную помощь агрессии.

Об этом говорится в заявлении британского МИД.

Отмечается, что Иран активизировал кампанию по преследованию своих оппонентов за рубежом, и только в Великобритании с 2022 года зафиксировали более 15 угроз иранского режима убить или похитить проживающих в стране британцев или людей, проживающих в стране.

«Иранские спецслужбы установили тесные связи с организованными преступными группировками в Великобритании и по всей Европе в целях расширения возможностей своих сетей. Великобритания не будет мириться с такими угрозами», — заявили в МИД Британии.

Новый санкционный режим позволит вводить санкции против физических и юридических лиц, среди прочего способствующих «использованию и распространению оружия или оружейных технологий из Ирана».

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Это напрямую касается и россии, которая получила сотни беспилотников-камикадзе и другое вооружение для применения против Украины, а также планирует построить совместный завод по их производству в Татарстане.

Кроме того, санкции будут вводиться и в случае подрыва демократии, нарушений прав человека и «других враждебных действий в отношении Великобритании и ее партнеров, исходящих от иранского режима».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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