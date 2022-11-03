Британия расширила запрет на импорт золота из рф — Finance.ua

Британия расширила запрет на импорт золота из рф Сегодня 10:17 — Казна и Политика

Британия расширила запрет на импорт золота из рф

Власти Великобритании расширили запретительные меры на импорт золота из россии: отныне не разрешается ввоз в страну изделий, содержащих российское золото, обработанное в третьих странах.

Об этом говорится в сообщении британского правительства.

«Расширяются действующие запреты на импорт и приобретение золота и дополнительных услуг, связанных с золотом, переработанным в третьей стране и содержащим золото из россии», — отметили в правительстве.

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Кроме того, Великобритания запретила импорт из россии золотых ювелирных украшений, за исключением случаев их ввоза и вывоза с целью персонального использования.

Напомним, Великобритания и США договорились об усилении сотрудничества по внедрению и обеспечению соблюдения финансовых санкций против россии и других стран в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину.

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Фінансовий клуб По материалам:

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