Британия расширила санкции против олигархов: попали Абрамович и Дерипаска — Finance.ua

Британия расширила санкции против олигархов: попали Абрамович и Дерипаска

Сегодня 15:42 — Мир

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила перечень, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Об этом сообщается на сайте правительства Британии.

Состояния этих олигархов суммарно составляют 15 млрд долларов. Под новыми санкциями все они попадают под заморозку всех активов в Соединенном Королевстве и запрет на пересечение границы. Гражданам Британии запрещено вступать в любую финансовую деятельность с ними.

Также миллиардеры подпадают под транспортные санкции, что означает запрет на пересечение любым российским воздушным судном британской границы, а в случае нарушения власти могут конфисковать самолет.

Под санкциями оказались семь олигархов:

Роман Абрамович, акционер стальных гигантов Евраз и Норильский никель, владелец ФК «Челси». Состояние достигает 9 млрд долларов;

Олег Дерипаска, акционер En+ Group, состояние в 2 млрд долларов;

Игорь Сечин, исполнительный директор Роснефти;

Андрей Костин, председатель совета директоров ВТБ банка;

Алексей Миллер, исполнительный директор Газпрома;

Николай Токарев, президент российской госкомпании Транснефть

Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров Банка Россия.

«Сегодняшние санкции еще раз показывают, что олигархам и клептократам не место в нашей экономике или обществе. Имея тесные связи с Путиным, они имеют отношение к его агрессии. Кровь украинского народа на их руках», — комментирует министер иностранных дел Лиз Трасс.

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