Британия расширила санкции против олигархов: попали Абрамович и Дерипаска — Finance.ua

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила перечень, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.
Об этом сообщается на сайте правительства Британии.
Состояния этих олигархов суммарно составляют 15 млрд долларов. Под новыми санкциями все они попадают под заморозку всех активов в Соединенном Королевстве и запрет на пересечение границы. Гражданам Британии запрещено вступать в любую финансовую деятельность с ними.
Также миллиардеры подпадают под транспортные санкции, что означает запрет на пересечение любым российским воздушным судном британской границы, а в случае нарушения власти могут конфисковать самолет.
Под санкциями оказались семь олигархов:
Роман Абрамович, акционер стальных гигантов Евраз и Норильский никель, владелец ФК «Челси». Состояние достигает 9 млрд долларов;
Олег Дерипаска, акционер En+ Group, состояние в 2 млрд долларов;
Игорь Сечин, исполнительный директор Роснефти;
Андрей Костин, председатель совета директоров ВТБ банка;
Алексей Миллер, исполнительный директор Газпрома;
Николай Токарев, президент российской госкомпании Транснефть
Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров Банка Россия.
«Сегодняшние санкции еще раз показывают, что олигархам и клептократам не место в нашей экономике или обществе. Имея тесные связи с Путиным, они имеют отношение к его агрессии. Кровь украинского народа на их руках», — комментирует министер иностранных дел Лиз Трасс.