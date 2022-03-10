Британия расширила санкции против олигархов: попали Абрамович и Дерипаска — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Британия расширила санкции против олигархов: попали Абрамович и Дерипаска

Сегодня 15:42Мир
17
Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила перечень, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.
Об этом сообщается на сайте правительства Британии.
Состояния этих олигархов суммарно составляют 15 млрд долларов. Под новыми санкциями все они попадают под заморозку всех активов в Соединенном Королевстве и запрет на пересечение границы. Гражданам Британии запрещено вступать в любую финансовую деятельность с ними.
Также миллиардеры подпадают под транспортные санкции, что означает запрет на пересечение любым российским воздушным судном британской границы, а в случае нарушения власти могут конфисковать самолет.
Под санкциями оказались семь олигархов:
  • Роман Абрамович, акционер стальных гигантов Евраз и Норильский никель, владелец ФК «Челси». Состояние достигает 9 млрд долларов;
  • Олег Дерипаска, акционер En+ Group, состояние в 2 млрд долларов;
  • Игорь Сечин, исполнительный директор Роснефти;
  • Андрей Костин, председатель совета директоров ВТБ банка;
  • Алексей Миллер, исполнительный директор Газпрома;
  • Николай Токарев, президент российской госкомпании Транснефть
  • Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров Банка Россия.
«Сегодняшние санкции еще раз показывают, что олигархам и клептократам не место в нашей экономике или обществе. Имея тесные связи с Путиным, они имеют отношение к его агрессии. Кровь украинского народа на их руках», — комментирует министер иностранных дел Лиз Трасс.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.