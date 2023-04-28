Британия готовит банковскую реформу после банкротства Silicon Valley Bank — Finance.ua
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Британия готовит банковскую реформу после банкротства Silicon Valley Bank

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Британия готовит банковскую реформу после банкротства Silicon Valley Bank
Британия готовит банковскую реформу после банкротства Silicon Valley Bank
Министерство финансов Британии и Банк Англии готовят реформу, которая позволит владельцам незастрахованных вкладов немедленно получать доступ к своим средствам в случае банкротства банка.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, британские регуляторы задумались над этой инициативой после банкротства американского Silicon Valley Bank. Тогда британское подразделение SVB было выкуплено HSBC за символическую сумму 1 фунт. Однако из 6,7 млрд фунтов, лежавших на его депозитах, было застраховано только 155 млн фунтов. И если бы власти Британии решили не спасать банк, а объявить его неплатежеспособным, то владельцам застрахованных вкладов пришлось бы ждать недели, чтобы получить доступ к своим средствам, а незастрахованным — месяцы.
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Теперь власти Британии хотят, чтобы клиенты банкротов могли получить выплаты в течение нескольких часов. Незастрахованные вклады правительство предлагает возвращать клиентам в течение нескольких часов после объявления банкротства банка, но в неполном объеме.
Предполагается, что сделать это можно, например, за счет бюджетных средств, которые будут возвращены в казну уже после продажи активов банка.
Silicon Valley Bank стал крупнейшим банком, потерпевшим крах после финансового кризиса 2008 года. Silicon Valley Bank был 16 самым крупным кредитором в США в конце прошлого года с активами около 209 млрд долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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