Британия дополнительно предоставит Украине $1,6 миллиарда военной помощи — Finance.ua

Британия дополнительно предоставит Украине $1,6 миллиарда военной помощи

Сегодня 11:41 — Казна и Политика

Британия дополнительно предоставит Украине $1,6 миллиарда военной помощи

Великобритания предоставит Украине еще 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд) военной помощи.

Как передает Reuters , об этом говорится в заявлении правительства страны.

Отмечается, что дополнительные расходы на Украину будут выделены из резерва, используемого правительством для чрезвычайных ситуаций.

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Правительство также сообщило, что в конце мая премьер-министр Борис Джонсон проведет совещание с ведущими оборонными компаниями по увеличению производства в ответ на рост спроса, вызванного войной в Украине.

Новое обязательство почти вдвое превышает предварительные расходы Великобритании на Украину. По данным правительства, это самый высокий уровень выплат на военные нужды со времен конфликтов в Ираке и Афганистане.

В воскресенье лидеры стран G7 — Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США проведут виртуальную встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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