Британия дополнительно предоставит Украине $1,6 миллиарда военной помощи — Finance.ua
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Британия дополнительно предоставит Украине $1,6 миллиарда военной помощи

Сегодня 11:41Казна и Политика
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Британия дополнительно предоставит Украине $1,6 миллиарда военной помощиБритания дополнительно предоставит Украине $1,6 миллиарда военной помощи
Великобритания предоставит Украине еще 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд) военной помощи.
Как передает Reuters, об этом говорится в заявлении правительства страны.
Отмечается, что дополнительные расходы на Украину будут выделены из резерва, используемого правительством для чрезвычайных ситуаций.
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Правительство также сообщило, что в конце мая премьер-министр Борис Джонсон проведет совещание с ведущими оборонными компаниями по увеличению производства в ответ на рост спроса, вызванного войной в Украине.
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Новое обязательство почти вдвое превышает предварительные расходы Великобритании на Украину. По данным правительства, это самый высокий уровень выплат на военные нужды со времен конфликтов в Ираке и Афганистане.
В воскресенье лидеры стран G7 — Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США проведут виртуальную встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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