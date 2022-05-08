Британия дополнительно предоставит Украине $1,6 миллиарда военной помощи — Finance.ua

Правительство также сообщило, что в конце мая премьер-министр Борис Джонсон проведет совещание с ведущими оборонными компаниями по увеличению производства в ответ на рост спроса, вызванного войной в Украине.
Новое обязательство почти вдвое превышает предварительные расходы Великобритании на Украину. По данным правительства, это самый высокий уровень выплат на военные нужды со времен конфликтов в Ираке и Афганистане.
В воскресенье лидеры стран G7 — Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США проведут виртуальную встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.