Британец запустил коллекцию криптовалютных токенов, чтобы собрать деньги для украинских беженцев — Finance.ua

Британец запустил коллекцию криптовалютных токенов, чтобы собрать деньги для украинских беженцев
Британский политик и бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок запустил NFT-коллекцию цифровых произведений искусства «From Ukraine With Love», созданных украинским художником. Автор картин — художник Олег Мищенко, который жил в доме Хэнкока, спасаясь от войны.
Коллекция произведений цифрового искусства Мищенко размещена на маркетплейсе Coinbase NFT.
Как сообщил пресс-секретарь британского политика, 90% собранных средств передадут фонду Care International’s, который собирает средства для помощи украинским беженцам. 10% продаж NFT передадут семье художника.
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Супруга Олега Мищенко Ирина Коробкина и их дочь уехали из Украины в марте прошлого года, им помогла семья Хэнкока. Художник хотел вступить в ряды ВСУ, но его не приняли по состоянию здоровья. В декабре Мищенко приехал в Британию.
«Я невероятно горжусь Ириной и Олегом, для меня большая честь поддержать их благотворительной коллекцией NFT», — подчеркнул политик. «Картины моего мужа и NFT-коллекция дают надежду моей семье и стране. Каждое произведение изображает природу нашей чудесной Украины. Это была прекрасная, цветущая, мирная страна, пока пути не развязали эту незаконную и варварскую войну», — сказала журналистам Telegraph Ирина Коробкина.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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