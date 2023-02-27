Британец запустил коллекцию криптовалютных токенов, чтобы собрать деньги для украинских беженцев — Finance.ua

Британец запустил коллекцию криптовалютных токенов, чтобы собрать деньги для украинских беженцев Сегодня 09:12 — Криптовалюта

Британский политик и бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок запустил NFT-коллекцию цифровых произведений искусства «From Ukraine With Love», созданных украинским художником. Автор картин — художник Олег Мищенко, который жил в доме Хэнкока, спасаясь от войны.

Коллекция произведений цифрового искусства Мищенко размещена на маркетплейсе Coinbase NFT.

Как сообщил пресс-секретарь британского политика, 90% собранных средств передадут фонду Care International’s, который собирает средства для помощи украинским беженцам. 10% продаж NFT передадут семье художника.

Супруга Олега Мищенко Ирина Коробкина и их дочь уехали из Украины в марте прошлого года, им помогла семья Хэнкока. Художник хотел вступить в ряды ВСУ, но его не приняли по состоянию здоровья. В декабре Мищенко приехал в Британию.

«Я невероятно горжусь Ириной и Олегом, для меня большая честь поддержать их благотворительной коллекцией NFT», — подчеркнул политик. «Картины моего мужа и NFT-коллекция дают надежду моей семье и стране. Каждое произведение изображает природу нашей чудесной Украины. Это была прекрасная, цветущая, мирная страна, пока пути не развязали эту незаконную и варварскую войну», — сказала журналистам Telegraph Ирина Коробкина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

noworries По материалам:

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