Британец планирует отсудить у Apple 750 млн фунтов стерлингов из-за проблемы с батареей iPhone — Finance.ua
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Британец планирует отсудить у Apple 750 млн фунтов стерлингов из-за проблемы с батареей iPhone

Сегодня 02:02Криминал
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Британец планирует отсудить у Apple 750 млн фунтов стерлингов из-за проблемы с батареей iPhoneБританец планирует отсудить у Apple 750 млн фунтов стерлингов из-за проблемы с батареей iPhone
Житель Соединенного Королевства решил подать на Apple иск на ₤750 млн (около $927 млн) за некорректную зарядку старых моделей айфонов. Имя истца — Джастин Гутманн. Он позиционирует себя в качестве защитника прав потребителей и обещает, в случае победы в суде, разделить сумму компенсации с 25 миллионами столкнувшимися с неудобствами соотечественниками.
В исковом заявлении мужчина утверждает, что «яблочники» в течение 5,5 лет целенаправленно замедляют работу устаревших моделей айфонов, из-за чего устройства невозможно нормально зарядить.
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«Сделанный в январе-2017 апдейт спровоцировал существенное замедление работы старых iPhone. Разработчики не предоставили владельцам устройств доступа к опции отключения настройки управления батареей. Apple также не соизволила предупредить пользователей о намеренном, сознательном и целенаправленном замедлении работы устаревших моделей смартфонов с целью сокрытия неспособности аккумуляторов старых айфонов справиться с новыми требованиями ПО», — пояснили ангажированные Гутманом юристы в беседе с газетчиками.
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Адвокаты передали иск Гутманна в Апелляционный суд по вопросам конкуренции. Мужчина требует от «яблочников» уплаты компенсации для 25 млн британцев из числа владельцев айфонов от модели 6 до модели Х и надеется на недопущение подобных ситуаций в будущем. В случае выигрыша, каждый пострадавший от «яблочного» апдейта британец получит по 30 фунтов, обещает Гутманн.
Примечательно, что руководство Apple в 2018 году таки признало проблему с дросселированием. Тогда спикеры компании заявили, что упомянутое в иске обновление предназначалось для недопущения самопроизвольного отключения старых айфонов.
По материалам: prostomob
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