Британцы работают над новым самолетом 6-го поколения Tempest — Finance.ua

Британцы работают над новым самолетом 6-го поколения Tempest Сегодня 04:27 — Технологии&Авто

Британцы работают над новым самолетом 6-го поколения Tempest

Британские компании, участвующие в многонациональной программе по разработке боевого самолета шестого поколения Tempest, открыли занавес над частью технологий, которые будут введены в ближайшие четыре года для полета демонстрационного самолета. В частности, речь идет о производстве силовой установки и программном обеспечении новой машины.

Об этом пишут обозреватели Defence News.

В материале говорится, что над проектом Tempest работают компании BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo UK, MBDA, Министерство обороны, ряд британских малых и средних компаний. В проекте принимают участие также специалисты из Италии и Японии, работающие в рамках программы Global Combat Air Program (GCAP). В частности, инженеры GCAP работают над разными инициативами по внедрению новой газовой турбины, радара и т. д.

Представители BAE Systems рассказали, что Tempest будет иметь новое программное обеспечение систем, которые критически важны для безопасности, для чего применяется автоматическая кодировка.

«Это позволяет быстро оценить работу систем управления полетом во время более сложных маневров, а симулятор позволяет получить важнейшие данные о том, как самолет будет управляться и будет работать за несколько лет до первого полета», — заявили в BAE.

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При этом летчики Королевских ВВС налетали более 150 часов на демонстрационном самолете в новом специально созданном для этого тренажере.

В свою очередь инженеры Rolls-Royce производят аэродинамические испытания двигателя, используя новые производственные процессы для создания воздуховода силовой установки. В компании отметили, что воздуховод будет иметь уникальную форму у торца двигателя для замедления воздуха сверхзвуковой до дозвуковой скорости.

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«У воздухозаборника меньше движущихся частей, чем традиционная конструкция истребителя, что повышает незаметность самолета», — объяснили британские инженеры.

Кроме того, в заявлении также упоминаются испытания катапультного кресла с использованием реактивных полозов, двигающихся со скоростью более 500 миль в час, хотя больше никаких подробностей по этой теме нет.

Фокус По материалам:

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