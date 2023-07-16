Британцы придумали альтернативу 4-дневной рабочей неделе: 9-дневный двухнедельник — Finance.ua
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Британцы придумали альтернативу 4-дневной рабочей неделе: 9-дневный двухнедельник

Мир
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Британцы придумали альтернативу 4-дневной рабочей неделе: 9-дневный двухнедельник
Британцы придумали альтернативу 4-дневной рабочей неделе: 9-дневный двухнедельник
Четырехдневная рабочая неделя постепенно приобретает популярность среди современных работодателей. Такая «плюшка» позволяет привлечь лучших кандидатов. Однако не все компании готовы внедрить у себя такой график. Потому британцы предложили альтернативную модель: 9 рабочих дней каждые две недели.
Об этом рассказывает Insider.
Британское рекрутинговое агентство Hays в мае 2023 года опросило 3483 работодателей и 5370 работников по всей Великобритании и выяснило, что большинству респондентов такая модель двойной рабочей недели понравилась.
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Суть в том, что «девятидневный двухнедельник» позволяет сотрудникам получить один дополнительный выходной раз в две недели, эффективно работая 4,5 дня с понедельника по пятницу. То есть из 10 рабочих дней в сумме работать всего 9.
Как сообщает Hays, 68% опрошенных профессионалов подтвердили, что ради такой возможности они согласились бы сменить работу.
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В разрезе возрастной категории 20−39 лет процент положительно настроенных специалистов вырос до 72%.
Около 28% опрошенных работодателей уже ввели или планируют ввести альтернативную рабочую неделю, 32% из которых — крупные компании с более 1000 работников.
«Наше исследование демонстрирует, что профессионалы готовы пробовать разные подходы к работе, поскольку гибкость и баланс между работой и личной жизнью остаются важными факторами для людей на сегодняшний день. Поскольку очень небольшое количество организаций предлагает своим сотрудникам 4-дневную рабочую неделю, девятидневный двухнедельник может быть хорошей альтернативой, которая потребует меньше структурных изменений и уже внедряется или рассматривается более чем четвертью работодателей», — прокомментировал представитель Hays в Великобритании и Ирландии Гаэль Блейк.
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В 2022 году 61 компания в Великобритании приняла участие в испытании четырехдневной рабочей недели, и все, кроме пяти, заявили, что планируют сохранить эту политику.
Из 2900 привлеченных сотрудников исследователи обнаружили, что во время эксперимента меньше работников уволились или взяли больничные.
Обычно сомнения в четырехдневной рабочей неделе сосредоточены на снижении эффективности и производительности, но работа девять дней за 10 может компенсировать некоторые из этих проблем, сохраняя баланс между работой и личной жизнью.
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По материалам:
Ain.Ua
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