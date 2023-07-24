Британцы представили необычный трехколесный спорткар в ретростиле (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Британцы представили необычный трехколесный спорткар в ретростиле (фото)

Технологии&Авто
1
Британцы представили необычный трехколесный спорткар в ретростиле (фото)
Британцы представили необычный трехколесный спорткар в ретростиле (фото)
Британский бренд Morgan представил спортивный автомобиль Super 3 Malle Rally Special. Он был разработан совместно с производителем аксессуаров Malle London. Об этом сообщили на сайте PistonHeads.
В Morgan заявили, что Malle Rally Special — это «воплощение эскапизма Super 3». Специальная версия спорткара отличается наличием навигационной системы Beeline, отделением для хранения вещей и задней багажной полки.
Вместе с автомобилем покупатели получают водонепроницаемую куртку и брезентовую корзину для вещей. Модель предложат с желтым, красным или черным цветом кузова. Все они будут дополнены рисунками горного пути Малле в Великобритании с гоночным номером.
Британцы представили необычный трехколесный спорткар в ретростиле (фото)
«С самого начала процесса проектирования Super 3 мы предполагали, что автомобиль отправится в невероятные приключения по всему миру», — сказал главный дизайнер Morgan Джонатан Уэллс.
Также покупатели смогут получить доступ к ралли Malle Rally. Они проводятся в нескольких точках мира, включая Великобританию и другие европейские страны.
Британцы представили необычный трехколесный спорткар в ретростиле (фото)
Morgan Super 3 оснащен 1,5-литровым двигателем Ford мощностью 118 л.с. и 150 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7 секунд, а максимальная скорость составляет 209 км/ч.
Стоимость Morgan Super 3 Malle Rally Special доступна по цене 70 730 долларов. В общей сложности будет выпущено около 50 таких авто.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.