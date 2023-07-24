Британцы представили необычный трехколесный спорткар в ретростиле (фото) — Finance.ua

Британцы представили необычный трехколесный спорткар в ретростиле (фото) 24.07.2023, 02:22 — Технологии&Авто

Британцы представили необычный трехколесный спорткар в ретростиле (фото)

Британский бренд Morgan представил спортивный автомобиль Super 3 Malle Rally Special. Он был разработан совместно с производителем аксессуаров Malle London. Об этом сообщили на сайте PistonHeads.

В Morgan заявили, что Malle Rally Special — это «воплощение эскапизма Super 3». Специальная версия спорткара отличается наличием навигационной системы Beeline, отделением для хранения вещей и задней багажной полки.

Вместе с автомобилем покупатели получают водонепроницаемую куртку и брезентовую корзину для вещей. Модель предложат с желтым, красным или черным цветом кузова. Все они будут дополнены рисунками горного пути Малле в Великобритании с гоночным номером.

«С самого начала процесса проектирования Super 3 мы предполагали, что автомобиль отправится в невероятные приключения по всему миру», — сказал главный дизайнер Morgan Джонатан Уэллс.

Также покупатели смогут получить доступ к ралли Malle Rally. Они проводятся в нескольких точках мира, включая Великобританию и другие европейские страны.

Morgan Super 3 оснащен 1,5-литровым двигателем Ford мощностью 118 л.с. и 150 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7 секунд, а максимальная скорость составляет 209 км/ч.

Стоимость Morgan Super 3 Malle Rally Special доступна по цене 70 730 долларов. В общей сложности будет выпущено около 50 таких авто.

Фокус По материалам:

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