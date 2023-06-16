Британцы представили компактный двухместный электромобиль за $7500 (фото) — Finance.ua
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Британцы представили компактный двухместный электромобиль за $7500 (фото)

Технологии&Авто
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Британцы представили компактный двухместный электромобиль за $7500 (фото)
Британцы представили компактный двухместный электромобиль за $7500 (фото), Фото: Ark
Британский стартап Ark представил компактный двухместный электромобиль Zero. Разработчики называют его «самым функциональным автомобилем в мире».
Об этом рассказали на сайте Autocar.
Ark Zero доступен для заказа на сайте производителя за 7500 долларов. Модель будет конкурировать с популярным электромобилем Citroen Ami.
В Ark заявили, что Zero является «самым функциональным автомобилем в мире со времен Ford Model T». По их словам, люди покупают авто, которые им не нужны.
Фото: Ark
Фото: Ark
Кузов электромобиля изготовлен из алюминия, что позволило снизить вес авто до 489 кг. Также такой материал безопаснее обычного стального кузова в случае ДТП.

Габариты Ark Zero:

  • длина — 2500 мм;
  • ширина — 1202 мм;
  • высота — 1625 мм.
Кузов Ark Zero может быть окрашен в четыре цвета на выбор — красный, черный, белый и серый. Электрокар доступен только в одной комплектации.
В список оснащения входят люк на крыше, камера заднего вида, светодиодные фонари, цифровая панель приборов с поддержкой Bluetooth. Поддерживается скорость зарядки до 7,4 кВт. Полная зарядка занимает от 6 до 8 часов.
Ark Zero оснащен электромотором мощностью 3 л. с. Его питает литиево-ионная аккумуляторная батарея, которая обеспечивает запас хода до 81 км на одном заряде. Максимальная скорость составляет 45 км/ч.
По материалам:
Фокус
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