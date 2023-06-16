Британцы представили компактный двухместный электромобиль за $7500 (фото) — Finance.ua

Британцы представили компактный двухместный электромобиль за $7500 (фото) 16.06.2023, 00:29 — Технологии&Авто

Британцы представили компактный двухместный электромобиль за $7500 (фото), Фото: Ark

Британский стартап Ark представил компактный двухместный электромобиль Zero. Разработчики называют его «самым функциональным автомобилем в мире».

Об этом рассказали на сайте Autocar.

Ark Zero доступен для заказа на сайте производителя за 7500 долларов. Модель будет конкурировать с популярным электромобилем Citroen Ami.

В Ark заявили, что Zero является «самым функциональным автомобилем в мире со времен Ford Model T». По их словам, люди покупают авто, которые им не нужны.

Фото: Ark

Кузов электромобиля изготовлен из алюминия, что позволило снизить вес авто до 489 кг. Также такой материал безопаснее обычного стального кузова в случае ДТП.

Габариты Ark Zero:

длина — 2500 мм;

ширина — 1202 мм;

высота — 1625 мм.

Кузов Ark Zero может быть окрашен в четыре цвета на выбор — красный, черный, белый и серый. Электрокар доступен только в одной комплектации.

В список оснащения входят люк на крыше, камера заднего вида, светодиодные фонари, цифровая панель приборов с поддержкой Bluetooth. Поддерживается скорость зарядки до 7,4 кВт. Полная зарядка занимает от 6 до 8 часов.

Ark Zero оснащен электромотором мощностью 3 л. с. Его питает литиево-ионная аккумуляторная батарея, которая обеспечивает запас хода до 81 км на одном заряде. Максимальная скорость составляет 45 км/ч.

Фокус По материалам:

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