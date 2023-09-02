Британцы назвали лучшие электромобили в 2023 году — Finance.ua

Британцы назвали лучшие электромобили в 2023 году Сегодня 22:53 — Технологии&Авто

Британцы назвали лучшие электромобили в 2023 году

Британские эксперты назвали лучшие электромобили в 2023 году. Они определили фаворитов по каждому сегменту. Об этом рассказали на сайте What Car?

На рынке электромобилей существует серьезная конкуренция. В настоящее время большинство автопроизводителей предлагают полностью электрические модели.

Эксперты протестовали десятки электромобилей и гибридных автомобилей. Они определили победителей в нескольких категориях.

Лучшие электромобили 2023 года:

новый компактный электромобиль — Fiat 500e;

б/у компактный электромобиль — Renault Zoe;

новый семейный электромобиль — MG4 EV;

б/у семейный электромобиль — Volkswagen ID.3;

новый компактный электрокроссовер — Smart #1;

б/у компактный электрокроссовер — Hyundai Kona Electric;

новый крупный электрокроссовер — Genesis GV60;

б/у большой электрокроссовер — Skoda Enyaq iV;

новый электрический минивэн — Volkswagen ID. Buzz;

новый электрический универсал — MG5 EV;

б/у электрический универсал — MG5 EV;

новый роскошный электромобиль — Tesla Model 3;

б/у роскошный электромобиль — Tesla Model 3;

самый ожидаемый электромобиль (выбор читателей) — Renault 5 EV.

Лучшие гибридные авто 2023 года:

новый гибридный семейный автомобиль — Audi A3 Sportback TFSIe;

б/у гибридный семейный автомобиль — Seat Leon e-Hybrid;

новый гибридный компактный кроссовер — Range Rover Evoque;

подержанный компактный гибридный кроссовер — Mini Countryman;

новый гибридный большой кроссовер — Mercedes-Benz GLC;

б/у большой гибридный кроссовер — Volvo XC90;

новый гибридный универсал — Mercedes-Benz C-Class Estate;

б/у гибридный универсал — Volkswagen Passat Estate;

новый гибридный роскошный автомобиль — Mercedes-Benz C-Class;

б/у гибридный роскошный автомобиль — BMW 3 Series.

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Фокус По материалам:

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