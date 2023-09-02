Британцы назвали лучшие электромобили в 2023 году — Finance.ua

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Британцы назвали лучшие электромобили в 2023 году

Технологии&Авто
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Британцы назвали лучшие электромобили в 2023 году
Британцы назвали лучшие электромобили в 2023 году
Британские эксперты назвали лучшие электромобили в 2023 году. Они определили фаворитов по каждому сегменту. Об этом рассказали на сайте What Car?
На рынке электромобилей существует серьезная конкуренция. В настоящее время большинство автопроизводителей предлагают полностью электрические модели.
Эксперты протестовали десятки электромобилей и гибридных автомобилей. Они определили победителей в нескольких категориях.

Лучшие электромобили 2023 года:

  • новый компактный электромобиль — Fiat 500e;
  • б/у компактный электромобиль — Renault Zoe;
  • новый семейный электромобиль — MG4 EV;
  • б/у семейный электромобиль — Volkswagen ID.3;
  • новый компактный электрокроссовер — Smart #1;
  • б/у компактный электрокроссовер — Hyundai Kona Electric;
  • новый крупный электрокроссовер — Genesis GV60;
  • б/у большой электрокроссовер — Skoda Enyaq iV;
  • новый электрический минивэн — Volkswagen ID. Buzz;
  • новый электрический универсал — MG5 EV;
  • б/у электрический универсал — MG5 EV;
  • новый роскошный электромобиль — Tesla Model 3;
  • б/у роскошный электромобиль — Tesla Model 3;
  • самый ожидаемый электромобиль (выбор читателей) — Renault 5 EV.
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Лучшие гибридные авто 2023 года:

  • новый гибридный семейный автомобиль — Audi A3 Sportback TFSIe;
  • б/у гибридный семейный автомобиль — Seat Leon e-Hybrid;
  • новый гибридный компактный кроссовер — Range Rover Evoque;
  • подержанный компактный гибридный кроссовер — Mini Countryman;
  • новый гибридный большой кроссовер — Mercedes-Benz GLC;
  • б/у большой гибридный кроссовер — Volvo XC90;
  • новый гибридный универсал — Mercedes-Benz C-Class Estate;
  • б/у гибридный универсал — Volkswagen Passat Estate;
  • новый гибридный роскошный автомобиль — Mercedes-Benz C-Class;
  • б/у гибридный роскошный автомобиль — BMW 3 Series.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Фокус
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