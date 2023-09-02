Британцы назвали лучшие электромобили в 2023 году — Finance.ua

Британцы назвали лучшие электромобили в 2023 году
Британские эксперты назвали лучшие электромобили в 2023 году. Они определили фаворитов по каждому сегменту. Об этом рассказали на сайте What Car?
На рынке электромобилей существует серьезная конкуренция. В настоящее время большинство автопроизводителей предлагают полностью электрические модели.
Эксперты протестовали десятки электромобилей и гибридных автомобилей. Они определили победителей в нескольких категориях.
Лучшие электромобили 2023 года:
- новый компактный электромобиль — Fiat 500e;
- б/у компактный электромобиль — Renault Zoe;
- новый семейный электромобиль — MG4 EV;
- б/у семейный электромобиль — Volkswagen ID.3;
- новый компактный электрокроссовер — Smart #1;
- б/у компактный электрокроссовер — Hyundai Kona Electric;
- новый крупный электрокроссовер — Genesis GV60;
- б/у большой электрокроссовер — Skoda Enyaq iV;
- новый электрический минивэн — Volkswagen ID. Buzz;
- новый электрический универсал — MG5 EV;
- б/у электрический универсал — MG5 EV;
- новый роскошный электромобиль — Tesla Model 3;
- б/у роскошный электромобиль — Tesla Model 3;
- самый ожидаемый электромобиль (выбор читателей) — Renault 5 EV.
Лучшие гибридные авто 2023 года:
- новый гибридный семейный автомобиль — Audi A3 Sportback TFSIe;
- б/у гибридный семейный автомобиль — Seat Leon e-Hybrid;
- новый гибридный компактный кроссовер — Range Rover Evoque;
- подержанный компактный гибридный кроссовер — Mini Countryman;
- новый гибридный большой кроссовер — Mercedes-Benz GLC;
- б/у большой гибридный кроссовер — Volvo XC90;
- новый гибридный универсал — Mercedes-Benz C-Class Estate;
- б/у гибридный универсал — Volkswagen Passat Estate;
- новый гибридный роскошный автомобиль — Mercedes-Benz C-Class;
- б/у гибридный роскошный автомобиль — BMW 3 Series.
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