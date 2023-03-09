Британцам впервые пришлось запустить угольные станции из-за дефицита электроэнергии — Finance.ua
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Британцам впервые пришлось запустить угольные станции из-за дефицита электроэнергии

Энергетика
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Возникший в Великобритании дефицит электроэнергии из-за ухудшения погодных условий заставил местного национального оператора электросетей National Grid впервые обратиться к угольному резерву для генерации электричества.
Об этом пишет Bloomberg.
Накануне британская энергосистема не смогла получить требуемый объем электроэнергии по ряду причин:
  • слабый ветер (генерация ветроэлектростанций упала более чем вдвое),
  • высокий спрос, обусловленный понижением температуры,
  • протесты во Франции, вызвавшие проблемы с импортом электроэнергии.
Учитывая дефицит, National Grid пришлось обратиться в два резервных подразделения Electricite de France на станции West Burton A в Англии во вторник для выработки электроэнергии.
«Хотя использование угля никогда не дает положительного результата, это лучше, чем когда гаснет свет. Прямо сейчас в разгар энергетического кризиса это было разумным шагом», — сказал Адам Белл, руководитель отдела политики консалтинговой компании Stonehaven.
Консультанты LCP Delta охарактеризовали ситуацию как тревожную. Аналитики отметили, что протесты во Франции повлияли на возможность получения электроэнергии по двум кабелям, соединяющим Великобританию и Францию.
Программа непредвиденных расходов на уголь была проявлением осторожности, которая стоила британским домохозяйствам почти 400 млн фунтов стерлингов, пишет Bloomberg.
С апреля в Великобритании будет работать только один угольный завод — завод Uniper SE в Ратклиффе, и даже он будет закрыт в 2024 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Ми-Україна
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