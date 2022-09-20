Бренд H&M уходит из беларуси — Finance.ua

Бренд H&M уходит из беларуси Сегодня 05:33 — Фондовый рынок

Бренд H&M уходит из беларуси

Бренд H&M покидает белорусский рынок. Однако магазины планируют открыть для распродажи.

Об этом сообщает Onliner

Пресс-служба H&M подтвердила, что магазины откроются 19 сентября, но ненадолго, поскольку компания решила свернуть бизнес в беларуси.

«Мы временно снова откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени», — сказали в компании.

Отмечается, что сеть H&M пришла в беларусь три года назад. Первый магазин шведского масс-маркета открывали с толпой народа. Однако после российского вторжения в Украину бренд решил приостановить работу, а сейчас вообще заявил о своем уходе.

Напомним, ранее второй по величине в мире розничный продавец одежды H&M заявил, что решил свернуть свой бизнес в россии, присоединившись к растущему списку полностью покидающих страну компаний.

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