BoycottRussiaBot: где проверить, работает ли компания в рф — Finance.ua
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BoycottRussiaBot: где проверить, работает ли компания в рф

Вчера 10:44Технологии&Авто
370
Из-за нападения россии на Украину многие украинские граждане стали тщательнее выбирать сервисы, продукты и товары, которыми пользуются на работе или дома.
Почему это важно? Сейчас очень важно не поддерживать предпринимателей, которые не ушли с рынка россии. Ведь некоторые компании, несмотря на агрессию рф, продолжают строить свой бизнес на крови, которая проливается на наших землях — несмотря на санкции и развязанную войну, они продолжают обслуживать российский рынок.
Именно поэтому украинские энтузиасты разработали бот BoycottRussiaBot, который поможет определить — покинула ли та или иная компания российский рынок или продолжает там работать, финансируя войну.
Чем поможет бот? Вы можете написать название товара, а бот проанализирует — стоит ли его покупать. То же самое касается и компаний — бот ответит, стоит ли с ней сотрудничать или пользоваться ее услугами.
Бот автоматически изучает информацию о вашем запросе и быстро дает ответ.
Бойкотируем россию вместе! Не будем спонсорами российской армии!

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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