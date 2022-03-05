Боятся тотального краха: Московская биржа до сих пор не работает — Finance.ua

Боятся тотального краха: Московская биржа до сих пор не работает

Сегодня 18:34 — Фондовый рынок

На этой неделе Московская биржа ни дня не открыла торги. Таким образом откладывают неизбежное — обвал рынка.

О том, что Банк России решил не проводить торги и расчеты на всех рынках Московской биржи с 5 по 8 марта 2022 года, сообщил в Telegram Даниил Гетманцев, глава налогового комитета в Раде. Несмотря на то, что Московская биржа не работает, мы все равно можем наблюдать крах ценных бумаг российских компаний. К примеру, акции крупнейшего российского банка Сбербанк на Лондонской бирже стоят 5 центов. Только с начала войны в Украине цена обвалилась более чем на 99%. Похожая судьба ждала и другие акции.

"Невозможно было ее (Московскую биржу) открыть. Все просто пытались бы реализовать все акции всех компаний. Для России это было бы то же самое, что крах в 2008 году на американской бирже",— прокомментировал 24 каналу ситуацию экономист Олег Гетман.

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