Bosch остановила поставки в россию: ее продукция могла использоваться в военных целях — Finance.ua
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Bosch остановила поставки в россию: ее продукция могла использоваться в военных целях

Сегодня 10:36Фондовый рынок
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Bosch остановила поставки в россию: ее продукция могла использоваться в военных целях
Немецкая компания Bosch остановила ставки деталей для грузовиков в россии после информации о том, что ее продукция могла использоваться в военных целях.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отметили в компании, Bosch поддерживает строгое соблюдение принятых санкций. В связи с этим большинство операций Bosch с российскими клиентами и в россии было приостановлено — также ожидаются дальнейшие существенные ограничения деятельности.
Bosch направляет все свои усилия на обеспечение благосостояния локальных сотрудников компании и их семей. Bosch также стремится на региональном уровне помочь людям, которые сейчас испытывают огромные личные трудности. Компания пока не имеет полного представления о долгосрочніх политических и экономических последствиях, однако ясно, что можем ожидать значительного эффекта для деятельности по всему региону и за его пределами.
Учитывая все события, Bosch приостановила большинство поставок в россию. Это также влечет за собой значительные ограничения для локальной производственной деятельности.
Например, большинство заводов компании либо в дальнейшем не могут осуществлять производство, либо полностью приостановили деятельность.
Bosch не принимает новые заказы от России и российских автопроизводителей на запчасти для вторичного рынка и СТО. Более того, центральный склад запчастей компании в Москве больше не пополняется. Дополнительно, в результате получения информации о том, что изделия Bosch вопреки контрактным соглашениям с местными компаниями, вероятно, были установлены в системах негражданского назначения, компания приостановила поставки в Россию и российским клиентам компонентов для грузовиков, чтобы дать время для необходимого всестороннего расследования этих обвинений.
Справка Finance.ua:
  • Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что детали Bosch были обнаружены в российской военной технике, которая вторглась на украинские территории. В свою очередь, министерство по делам экономики Германии начало расследование против компании в связи с возможными поставками в россию товаров двойного назначения в нарушение санкций ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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