Борщевой набор подорожал: сколько стоит приготовить популярное блюдо — Finance.ua
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Борщевой набор подорожал: сколько стоит приготовить популярное блюдо

Сегодня 08:29Личные финансы
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Борщевой набор подорожал: сколько стоит приготовить популярное блюдоБорщевой набор подорожал: сколько стоит приготовить популярное блюдо
Стоимость приготовления борща в Украине в последние недели выросла со 113,2 грн до 120,6 грн. Подорожало, в основном, подсолнечное масло. Сейчас оно стоит примерно 55 гривен.
Об этом сообщает сервис доставки продуктов Zakaz.ua.
За три месяца войны подорожали все ингредиенты борща, кроме белокочанной капусты и свеклы.
Больше всего подорожало подсолнечное масло и томатная паста. В некоторых супермаркетах она теперь стоит больше 40 гривен. Картофель подорожал на 24%. Морковь и лук — на 20%.
А вот мясо подорожало меньше всего — только на 8%. Однако мясо — самый дорогой ингредиент борща. Из-за даже такого небольшого подорожания общая стоимость борщового набора выросла.
Сейчас, чтобы приготовить 3-4 литра борща, понадобится больше 120 гривен. Расчет ведется следующим образом:
  • свинина (600 грамм) обойдется в 71,4 грн (+5,4 грн по сравнению довоенным периодом);
  • картофель (400 грамм) — 5,1 грн (+1,1 грн);
  • морковь (200 грамм) — 4,7 грн (+70 коп.);
  • лук (150 грамм) — 3,6 грн (+60 коп.);
  • свекла (400 грамм) — 9,1 грн (минус 1,4 грн);
  • капуста (300 грамм) — 6 грн (минус 3 грн);
  • томатная паста (140 грамм) — 16,7 грн (+3,9 грн);
  • масло (30 грамм) — 2 грн (+10 коп.);
  • соль, перец, зелень — около 2 грн.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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По материалам: Українські Новини
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